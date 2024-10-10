При дворе Карла III начали подготовку к его смерти и смене власти

Состояние здоровья британского монарха существенно изменило планы принца Гарри.
Один из источников, близкий к королевской семье, отметил, что Гарри не предвидел такого резкого ухудшения здоровья отца.
Ранее принц делал публичные обвинения в адрес Уильяма, Камиллы и Кейт Миддлтон, полагая, что у короля будет достаточно времени на прощение.
Он считал, что Карл останется на троне еще два десятилетия.
Однако уже в январе стало ясно, что эти ожидания не оправдаются.
Здоровье короля сильно подорвано, и придворные начали активно готовиться к смене руководства.
После смерти Карла, по всей вероятности, трон займет принц Уильям.
В этом случае Гарри не сможет надеяться на примирение с семьей, и его тихая жизнь окажется под угрозой.
Уильям уже начал подготовку к переезду в Букингемский дворец, узнав о болезни отца.
Как только стало известно о диагнозе, он нанял опытного секретаря для расширения своей международной деятельности, несмотря на недуги Кейт Миддлтон.
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