При дворе Карла III начали подготовку к его смерти и смене власти

В окружении короля Карла III началась подготовка к его возможной кончине и переходу власти.

Состояние здоровья британского монарха существенно изменило планы принца Гарри.

Один из источников, близкий к королевской семье, отметил, что Гарри не предвидел такого резкого ухудшения здоровья отца.

Ранее принц делал публичные обвинения в адрес Уильяма, Камиллы и Кейт Миддлтон, полагая, что у короля будет достаточно времени на прощение.

Он считал, что Карл останется на троне еще два десятилетия.

Однако уже в январе стало ясно, что эти ожидания не оправдаются.

Здоровье короля сильно подорвано, и придворные начали активно готовиться к смене руководства.

После смерти Карла, по всей вероятности, трон займет принц Уильям.

В этом случае Гарри не сможет надеяться на примирение с семьей, и его тихая жизнь окажется под угрозой.

Уильям уже начал подготовку к переезду в Букингемский дворец, узнав о болезни отца.

Как только стало известно о диагнозе, он нанял опытного секретаря для расширения своей международной деятельности, несмотря на недуги Кейт Миддлтон.

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