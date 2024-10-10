С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осенний четверг. Утром 13°C, Днём 17°C, Вечером 12°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Всемирный день психического здоровья (англ. World Mental Health Day) отмечается в мире с 1992 года по инициативе Всемирной федерации психического здоровья (World Federation for Mental Health), с целью повышения информированности населения в отношении проблем психического здоровья и способов его укрепления, а также профилактики и лечения психических расстройств. К этому Дню, отмечаемому ежегодно 10 октября, издаются тематические журналы международных психиатрических организаций, рассылаются обращения в правительственные структуры и органы здравоохранения, призывающие принять участие в международном движении.

Всемирный день зрения (World Sight Day) отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей с нарушением зрения. В проведении Всемирного дня зрения принимают участие разные организации, связанные с этой проблемой.

Дата 10 октября в мире известна как Всемирный день борьбы со смертной казнью (World Day Against the Death Penalty), или как Всемирный день против смертной казни. Он был учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни, с целью сокращения количества смертных приговоров в мире, и с тех пор проводится ежегодно.

В этот день отмечается память Савватия Соловецкого — преподобного Русской православной церкви и основателя Соловецкого монастыря. Савватий принял постриг в Кирилло-Белозерском монастыре, но вскоре перебрался на остров Валаам, чтобы вести среди иноков более строгую жизнь. Даже тамошнюю братию он удивлял своим терпением и смирением, а также стремлением к полнейшему уединению. На Руси на Савватия заканчивались Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно подготовить пчел к зиме. Пчеловоды убирали в омшаники последние ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию.

10 октября 1918 года был принят декрет Совета народных комиссаров и постановление президиума Высшего совета народного хозяйства «Об изъятии из обращения общих букв русского языка» (i десятеричное, фита и ять).

10 октября 2006 года в мире социальных сетей стало знаковой датой – Днём Рождения социальной Сети «ВКонтакте». Автор идеи и первый разработчик новой соцсети Павел Дуров, создавая свой продукт, рассматривал в качестве его потенциальных пользователей, прежде всего студентов, а также выпускников школ и ВУЗов. То есть, ориентирован он был в первую очередь на молодёжь и создавался как удобный способ общения между студентами.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, друзья! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже проснувшейся царицы природы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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