Канада рассматривает возможность внедрения однодозовой вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Согласно свежему исследованию в Canadian Medical Association Journal, канадские вакцинационные программы могут перейти на однодозовый гендерно-нейтральный подход к вакцинации против ВПЧ, что может способствовать ликвидации рака шейки матки.

Ученые из Онтарио и Квебека смоделировали различные сценарии, основанные на однодозовом и двухдозовом подходах, чтобы разработать рекомендации для Национального консультативного комитета по иммунизации Канады и Комитета по иммунизации Квебека.

Исследование показало, что однократная вакцинация может обеспечить такую же защиту от рака шейки матки, как и двухдозовая, при условии, что эффективность вакцины остается на высоком уровне в периоды активной половой жизни.

Все сценарии однодозовой вакцинации, даже с оптимистичной оценкой, продемонстрировали большую эффективность в сравнении с двухдозовым подходом.

Прогнозируется, что такая стратегия приведет к избавлению от рака шейки матки в Канаде в период с 2032 по 2040 год.

Переход на однодозовую вакцинацию может также способствовать увеличению охвата вакцинацией в регионах с низким уровнем и среди групп, подверженных высокому риску ВПЧ.

Рекомендуется регулярный мониторинг иммунной защиты после однократной дозы для своевременного выявления возможного снижения эффективности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.