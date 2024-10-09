Канада рассматривает возможность внедрения однодозовой вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Ученые из Онтарио и Квебека смоделировали различные сценарии, основанные на однодозовом и двухдозовом подходах, чтобы разработать рекомендации для Национального консультативного комитета по иммунизации Канады и Комитета по иммунизации Квебека.
Исследование показало, что однократная вакцинация может обеспечить такую же защиту от рака шейки матки, как и двухдозовая, при условии, что эффективность вакцины остается на высоком уровне в периоды активной половой жизни.
Все сценарии однодозовой вакцинации, даже с оптимистичной оценкой, продемонстрировали большую эффективность в сравнении с двухдозовым подходом.
Прогнозируется, что такая стратегия приведет к избавлению от рака шейки матки в Канаде в период с 2032 по 2040 год.
Переход на однодозовую вакцинацию может также способствовать увеличению охвата вакцинацией в регионах с низким уровнем и среди групп, подверженных высокому риску ВПЧ.
Рекомендуется регулярный мониторинг иммунной защиты после однократной дозы для своевременного выявления возможного снижения эффективности.
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