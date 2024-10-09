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Новости Канада рассматривает возможность внедрения однодозовой вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Канада рассматривает возможность внедрения однодозовой вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ)

Степан Артемьевский Окт 9, 2024 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада рассматривает возможность внедрения однодозовой вакцины против вируса папилломы человека (ВПЧ) отключены 2 Просмотров

Согласно свежему исследованию в Canadian Medical Association Journal, канадские вакцинационные программы могут перейти на однодозовый гендерно-нейтральный подход к вакцинации против ВПЧ, что может способствовать ликвидации рака шейки матки.

 

 

Ученые из Онтарио и Квебека смоделировали различные сценарии, основанные на однодозовом и двухдозовом подходах, чтобы разработать рекомендации для Национального консультативного комитета по иммунизации Канады и Комитета по иммунизации Квебека.

Исследование показало, что однократная вакцинация может обеспечить такую же защиту от рака шейки матки, как и двухдозовая, при условии, что эффективность вакцины остается на высоком уровне в периоды активной половой жизни.

Все сценарии однодозовой вакцинации, даже с оптимистичной оценкой, продемонстрировали большую эффективность в сравнении с двухдозовым подходом.

Прогнозируется, что такая стратегия приведет к избавлению от рака шейки матки в Канаде в период с 2032 по 2040 год.

Переход на однодозовую вакцинацию может также способствовать увеличению охвата вакцинацией в регионах с низким уровнем и среди групп, подверженных высокому риску ВПЧ.

Рекомендуется регулярный мониторинг иммунной защиты после однократной дозы для своевременного выявления возможного снижения эффективности.

 

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