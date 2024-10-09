В Монреале пройдет грандиозный фестиваль рамена

Это незабываемое празднование культового японского блюда охватит почти 30 ресторанов , раменных закусочных и суши-баров по всему городу .

Что может быть лучше, чем осень в Монреале и тарелка обжигающе горячего рамена?

Ramen Ramen Fest, вкусный осенний фестиваль, возвращается в Монреаль в этом году в третий раз, и привозит вкуснейшую, культовую японскую лапшу.

Фестиваль Рамен–рамен–фест, который продлится две недели, – это возможность насладиться культовым блюдом (и одним из наших любимых дешевых закусок).

В конкурсе принимают участие почти 30 ресторанов, поэтому приготовьтесь сравнить булгоги рамен с раменом по—пномпеньски или попробовать особые блюда, такие как рамен со свежим осенним трюфелем и эноки темпура.

Третий фестиваль пройдет с понедельника, 14 октября, по воскресенье, 27 октября 2024 года, в ресторанах–участниках.

В партнерстве с фестивалем – проект “Новое кино“, открытие фестиваля которого состоится в понедельник, 14 октября, с 17:00 до 22:00 на Площади наук в UQAM, а в 19:00 уже начнется показ конкурсных фильмов.

Именно 14 октября упосетителей этого мероприятия будет возможность попробовать рамен, приготовленный на месте Сансотеем, обладателем премии Prix du Public в 2022 и 2023 годах, во время просмотра культового классического фильма “Тампопо“. Вход на мероприятие бесплатный.

Приятного всем аппетита!

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