В Монреале пройдет грандиозный фестиваль рамена

Что может быть лучше, чем осень в Монреале и тарелка обжигающе горячего рамена?
Ramen Ramen Fest, вкусный осенний фестиваль, возвращается в Монреаль в этом году в третий раз, и привозит вкуснейшую, культовую японскую лапшу.
Фестиваль Рамен–рамен–фест, который продлится две недели, – это возможность насладиться культовым блюдом (и одним из наших любимых дешевых закусок).
В конкурсе принимают участие почти 30 ресторанов, поэтому приготовьтесь сравнить булгоги рамен с раменом по—пномпеньски или попробовать особые блюда, такие как рамен со свежим осенним трюфелем и эноки темпура.
Третий фестиваль пройдет с понедельника, 14 октября, по воскресенье, 27 октября 2024 года, в ресторанах–участниках.
В партнерстве с фестивалем – проект “Новое кино“, открытие фестиваля которого состоится в понедельник, 14 октября, с 17:00 до 22:00 на Площади наук в UQAM, а в 19:00 уже начнется показ конкурсных фильмов.
Именно 14 октября упосетителей этого мероприятия будет возможность попробовать рамен, приготовленный на месте Сансотеем, обладателем премии Prix du Public в 2022 и 2023 годах, во время просмотра культового классического фильма “Тампопо“. Вход на мероприятие бесплатный.
Приятного всем аппетита!
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