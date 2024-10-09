В депаннере Диабло был подожжен, сотрудники полиции Монреаля быстро потушили его

В воскресенье вечером в монреальском районе Вердан произошел поджог одной из торговых точек района.

Благодаря оперативному вмешательству полиции ущерб был незначительным, никто не пострадал.

Около 1:15 ночи в службу спасения поступил звонок о том, что кто-то, по всей видимости, “поджигает” здание на углу улиц Вердан и Аргайл.

“Когда полиция прибыла на место происшествия, они потушили пожар внутри магазина с помощью огнетушителя”, – сообщила в понедельник утром представитель полиции Монреаля (SPVM) констебль Кэролайн Шеврефил.

“Согласно первоначальной информации, подозреваемые разбили стекло во входной двери магазина, подожгли интерьер и скрылись до прибытия полиции”.

Шеврефиль отметила, что на месте происшествия не было обнаружено никаких зажигательных предметов, но были обнаружены следы катализатора.

Расследование было передано в отдел по расследованию поджогов SPVM.

Помимо прочего, следователи проверят, не зафиксировали ли близлежащие камеры видеонаблюдения чего-либо интересного.

В понедельник утром SPVM не сообщила об арестах по этому делу.

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