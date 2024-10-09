Более высокие процентные ставки привели к тому, что в прошлом году было построено на 30 000 домов меньше

Жилищный кризис в Канаде обострился в прошлом году , когда более высокие процентные ставки замедлили темпы строительства жилья примерно на 30 000 единиц , сообщила в четверг Канадская ипотечная и жилищно -строительная корпорация ( CMHC ) .

Согласно данным CMHC, фактическое строительство жилья в городах с населением 10 000 человек и выше сократилось на семь процентов в 2023 году, когда было зарегистрировано 223 513 единиц по сравнению с 240 590 в 2022 году.

Особенно сильно пострадало строительство кондоминиумов, за исключением Альберты, отметил заместитель главного экономиста CMHC Алед Абверверт, ссылаясь на недавний отчет корпорации о предложении жилья.

В отчете говорится, что в конце 2023 года количество жилых единиц, находящихся в стадии строительства, но все еще не завершенных, достигло рекордно высокого уровня в нескольких крупных городах.

А в первой половине 2024 года по всей Канаде, за пределами Калгари и Эдмонтона, началось строительство кондоминиумов.

И хотя он ожидает, что переход Банка Канады к снижению процентных ставок может стимулировать предложение жилья в следующем году (общее количество вводов жилья в шести крупнейших городах страны увеличилось в первой половине 2024 года), у него все еще есть опасения на будущее.

“Канада сталкивается с острой долгосрочной нехваткой жилья”, – написал он. Абверверт считает, что жилищный кризис в Канаде может быть решен только за счет масштабных инвестиций частного сектора, который обеспечивает около 95% всего жилья в Канаде.

Но частный сектор особенно чувствителен к изменениям в экономике, особенно к изменениям процентных ставок.

Застройщики полагаются на средства потенциальных покупателей, которые либо сдают квартиры в аренду, либо занимают их сами, и, как правило, занимают деньги для финансирования этих покупок.

Но они приступят к строительству только в том случае, если около 70% квартир будут предварительно проданы.

Таким образом, если эти покупатели неохотно берут кредиты из-за более высоких процентных ставок, а финансовые учреждения неохотно предоставляют их, девелоперы с меньшей вероятностью будут строить.

В апреле правительство объявило о создании рабочей группы для изучения внутренних инвестиционных возможностей, таких как строительство жилья для канадских пенсионных фондов.

“Очевидно, что разработка способов, с помощью которых долгосрочный капитал наших потенциальных клиентов может быть направлен на решение проблемы долгосрочного дефицита жилья в Канаде, будет иметь важное значение”, – сказал Абверверт.

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Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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