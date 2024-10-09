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Новости Монреаль вновь приглашает вас на любимые новогодние фейерверки и другие бесплатные мероприятия
Новый Год

Монреаль вновь приглашает вас на любимые новогодние фейерверки и другие бесплатные мероприятия

Виктория Христова Окт 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Монреаль вновь приглашает вас на любимые новогодние фейерверки и другие бесплатные мероприятия отключены 2 Просмотров

Приготовьтесь встретить новый год с размахом! Это официально: фестиваль Igloofest вернет Монреалю традиции празднования Нового года с фейерверками, мультимедийным представлением и многими другими сюрпризами.

 

В Монреале запланировано множество бесплатных мероприятий на праздничный сезон, самым ярким из которых станет повторный полуночный фейерверк в Старом порту 31 декабря 2024 года.

Это долгожданное событие не проводилось с 2022 года, когда фестиваль в Монреале столкнулся с финансовыми трудностями и фейерверки были отменены.

По меньшей мере 8 артистов выступят с 8:00 до 2:00 ночи, не говоря уже о традиционном обратном отсчете и грандиозном фейерверке в полночь, сопровождаемом потрясающим мультимедийным представлением.

Праздничные мероприятия пройдут на пирсе ЖакаКартье в Старом Монреале в рамках Igloofête, компонента фестиваля Igloofest. В течение праздничного сезона запланированы и другие бесплатные мероприятия.

С 29 по 31 декабря 2024 года организация Aire commune проведет трехдневное мероприятие Montréal festival на площади Жака Картье. В течение этих дней вас ждут праздничные мероприятия и семейные посиделки, а вечеромбесплатные концерты.

В театральном квартале  пройдет 4-й Большой марш-парад Санта Клаусов, а театр Августа организует фестиваль на площади ЭмилиГамлен.

Монреальский фестиваль La Plus Heureuse представитМанифестацию радости времени праздников, а фестиваль Triste оживит Ноэля Ду на деревенской площади в районе ВильМари.

И последнее, но не менее важное: Дом Поэзии организует Récits Divers  на площади Канады.

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