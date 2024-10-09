Пожарные награждены медалями за героизм при спасении жизней во время пожара в Старом Монреале

В воскресенье пятеро монреальских пожарных были официально отмечены за их героические усилия по спасению жизней людей во время крупного пожара в Старом Монреале в прошлом году.

Церемония состоялась в Квебеке в честь Национального дня признания заслуг пожарных. Пожарные Бенуа Буржи, Кевин Грейндлер–Ларош и Клод Смит были награждены медалью “За заслуги в службе” за выдающееся лидерство и выполнение служебных обязанностей во время чрезвычайно тяжелого пожара 16 марта 2023 года.

Жюльен Бержо и Кит Браун были награждены Крестом мужества, которым отмечаются действия пожарных, совершенные с риском для жизни.

Награды были вручены через несколько дней после того, как в пятницу утром более 100 пожарных были вызваны на тушение другого крупного пожара в том же районе, в результате которого погибли двое — мать и ее семилетняя дочь, туристы из Франции – и еще двое получили ожоги.

Оба пожара являются предметом расследования полиции Монреаля по факту поджога.

В воскресенье министерство общественной безопасности Квебека подробно рассказало, как быстро действовали пожарные, чтобы вывести как можно больше людей из горящего здания во время пожара 2023 года.

“В тот день, когда уровень стресса резко возрос из-за срочности ситуации, Жюльен Бержо и Кит Браун установили переносные лестницы, чтобы спасти трех человек от неминуемой смерти.

Несмотря на то, что они оба получили травмы во время эвакуации человека, наполовину подвешенного в воздухе, они мужественно продолжают свою миссию“, – говорится в резюме пресс–релиза.

Во время спасательных работ Смит установил свою лестницу так, чтобы дотянуться до людей на третьем этаже здания на площади Ювиль, в историческом районе города.

Затем коллеги Грендлер–Ларош Буржи развернули 35–футовую переносную лестницу, чтобы спасти четырех человек на втором этаже.

“Как только операция была завершена, они услышали крики о помощи, доносившиеся из другого окна, и сумели, несмотря на густой дым, аккуратно передвинуть лестницу, чтобы эвакуировать пятого пострадавшего“.

Министр общественной безопасности Франсуа Боннардель отметил храбрость монреальских пожарных.

“Необычайно сильный пожар, вспыхнувший в прошлом году в Старом порту Монреаля, к сожалению, привел к ряду трагических смертей, которые произвели глубокое впечатление на жителей Монреаля“, – сказал он в своем заявлении.

“Но благодаря героизму присутствующих пожарных было спасено много других жизней“.

В этом году квебекским пожарным было вручено в общей сложности 13 медалей за заслуги.

Пятеро пожарных были награждены крестами мужества, двое – почетными грамотами, а 22 – благодарственными письмами за свои действия.

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