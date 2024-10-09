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Новости Пожарные награждены медалями за героизм при спасении жизней во время пожара в Старом Монреале
Фото: https://trafaret-decor.ru/

Пожарные награждены медалями за героизм при спасении жизней во время пожара в Старом Монреале

Виктория Христова Окт 9, 2024 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Пожарные награждены медалями за героизм при спасении жизней во время пожара в Старом Монреале отключены 2 Просмотров

В воскресенье пятеро монреальских пожарных были официально отмечены за их героические усилия по спасению жизней людей во время крупного пожара в Старом Монреале в прошлом году.

 

Церемония состоялась в Квебеке в честь Национального дня признания заслуг пожарных. Пожарные Бенуа Буржи, Кевин ГрейндлерЛарош и Клод Смит были награждены медалью “За заслуги в службеза выдающееся лидерство и выполнение служебных обязанностей во время чрезвычайно тяжелого пожара 16 марта 2023 года.

Жюльен Бержо и Кит Браун были награждены Крестом мужества, которым отмечаются действия пожарных, совершенные с риском для жизни.

Награды были вручены через несколько дней после того, как в пятницу утром более 100 пожарных были вызваны на тушение другого крупного пожара в том же районе, в результате которого погибли двое мать и ее семилетняя дочь, туристы из Франции и еще двое получили ожоги.

Оба пожара являются предметом расследования полиции Монреаля по факту поджога.

В воскресенье министерство общественной безопасности Квебека подробно рассказало, как быстро действовали пожарные, чтобы вывести как можно больше людей из горящего здания во время пожара 2023 года.

В тот день, когда уровень стресса резко возрос из-за срочности ситуации, Жюльен Бержо и Кит Браун установили переносные лестницы, чтобы спасти трех человек от неминуемой смерти.

Несмотря на то, что они оба получили травмы во время эвакуации человека, наполовину подвешенного в воздухе, они мужественно продолжают свою миссию, говорится в резюме прессрелиза.

Во время спасательных работ Смит установил свою лестницу так, чтобы дотянуться до людей на третьем этаже здания на площади Ювиль, в историческом районе города.

Затем коллеги ГрендлерЛарош Буржи развернули 35футовую переносную лестницу, чтобы спасти четырех человек на втором этаже.

Как только операция была завершена, они услышали крики о помощи, доносившиеся из другого окна, и сумели, несмотря на густой дым, аккуратно передвинуть лестницу, чтобы эвакуировать пятого пострадавшего.

Министр общественной безопасности Франсуа Боннардель отметил храбрость монреальских пожарных.

Необычайно сильный пожар, вспыхнувший в прошлом году в Старом порту Монреаля, к сожалению, привел к ряду трагических смертей, которые произвели глубокое впечатление на жителей Монреаля, сказал он в своем заявлении.

Но благодаря героизму присутствующих пожарных было спасено много других жизней.

В этом году квебекским пожарным было вручено в общей сложности 13 медалей за заслуги.

Пятеро пожарных были награждены крестами мужества, двое почетными грамотами, а 22благодарственными письмами за свои действия.

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