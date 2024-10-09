Откройте для себя новую мини-пивоварню на Time Out Market в Монреале

Миссия Brasserie 4 Origines заключается в том, чтобы увековечить пивоваренное наследие Монреаля.

Пивоварня была основана, чтобы отдать дань уважения местному сообществу, внедрять инновации и сотрудничать с другими местными предприятиями, помогать клиентам в обучении процессу пивоварения и, прежде всего, варить пиво прекрасного качества, которым могут гордиться жители Монреаля.

Какое же пиво варят тут?

Ein Stein – Янтарное немецкое светлое пиво. Приготовленное в сотрудничестве с друзьями из Dispensaire, Ein Stein отдает дань уважения немецким светлым пивам янтарного цвета, которые традиционно подаются во время октоберфестов в Баварии. Это пиво, приготовленное из немецкого солода и охмеленное теттнангом с добавлением квебекского Халлертау Миттельфрю, выращенного на заводе Duke 25 Hops, обладает ароматом слегка поджаренного хлеба и печенья, а также тонким пряным и сухим послевкусием, которое так и манит сделать еще один глоток.

Helles Ja!- В переводе с немецкого “Helles” означает “светлый”, и этот вариант классического светлого пива действительно соответствует своему названию благодаря своему чистому и яркому внешнему виду. В нем раскрываются ароматы зерновых, свежего багета и меда в сочетании с благородным немецким хмелем. Его легко пить, он обладает легким вкусом и едва уловимой сладостью, сбалансированной хрустящей горчинкой в послевкусии.

Fraser IPA – Этот новый IPA на Западном побережье был назван “Фрейзер” в честь Саймона Фрейзера, жителя Монреаля, который был одним из первых англо–американцев, исследовавших Британскую Колумбию в начале 19 века. Как и Fraser, это пиво отправляется в неизведанное, чтобы узнать, что может предложить Западное побережье. Приготовленный из хмеля “Айдахо 7” и хмеля “Симко” с Тихоокеанского северо-запада Соединенных Штатов, а также квебекского каскада от Houblon Bastien (RIP) и квебекского солода от Innomalt, это пиво раскрывает классические ноты IPA Западного побережья: смолистые и цитрусовые акценты, а также сочность тонких оттенков мандарина и абрикоса..

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