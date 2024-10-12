Писательница из Канады узнала об изменах покойного мужа и съела его прах

Канадская писательница узнала о неверности покойного мужа и приняла шокирующее решение – поглотила его прах.

Женщина, по имени Джессика Уэйт, была потрясена, когда узнала, что её муж, скончавшийся в 2015 году во время служебной поездки в Техас, изменял ей.

Как сообщает New York Post, чтобы перевезти его из хьюстонской больницы домой, она открыла его планшет.

При поиске информации о Хьюстоне автозаполнение внезапно предложило слово “эскорт”.

Пройдя через начальный шок, Джессика продолжила исследовать вопросы, что и открыло ей правду о его длительных изменах, включая случаи, когда он говорил, что задерживается на работе.

По словам Уэйт, она долго не могла оправиться от пережитого горя.

Однажды, находясь в состоянии отчаяния, она случайно смешала прах мужа с собачьими испражнениями, а оставшийся пепел приняла сама.

В настоящее время она встречается с другим мужчиной, но горький опыт побудил её написать мемуары.

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