Писательница из Канады узнала об изменах покойного мужа и съела его прах

Женщина, по имени Джессика Уэйт, была потрясена, когда узнала, что её муж, скончавшийся в 2015 году во время служебной поездки в Техас, изменял ей.
Как сообщает New York Post, чтобы перевезти его из хьюстонской больницы домой, она открыла его планшет.
При поиске информации о Хьюстоне автозаполнение внезапно предложило слово “эскорт”.
Пройдя через начальный шок, Джессика продолжила исследовать вопросы, что и открыло ей правду о его длительных изменах, включая случаи, когда он говорил, что задерживается на работе.
По словам Уэйт, она долго не могла оправиться от пережитого горя.
Однажды, находясь в состоянии отчаяния, она случайно смешала прах мужа с собачьими испражнениями, а оставшийся пепел приняла сама.
В настоящее время она встречается с другим мужчиной, но горький опыт побудил её написать мемуары.
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