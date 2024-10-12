Байден обвинил Обаму в событиях, происходящих сейчас на Украине

Президент США Джо Байден заявил, что события на Украине стали следствием действий предыдущего президента страны, Барака Обамы, в интервью с журналистом Бобом Вудвордом.

Канал привел фрагменты из новой книги Вудворда «Война».

В работе отмечается, что команда Байдена по вопросам национальной безопасности в какой-то момент уверовала в реальную угрозу использования ядерного оружия Путиным, считая вероятность этого 50%.

Байден выразил Вудворду свое недовольство тем, что Обама не принял более строгих мер после аннексии Крыма.

«Они допустили серьезную ошибку в 2014 году, — сказал Байден, как утверждает Вудворд. — Именно поэтому мы находимся в текущей ситуации».

Согласно Вудворду, Байден полагает, что Обама никогда не относился к Путину серьезно, что и способствовало началу Специальной военной операции.

«Мы ничего не предприняли. Мы позволили Путину продолжить, — заявил Байден. — Я отзываю его лицензию!».

Также Вудворд отметил, что Байден, которого Обама выбрал из-за его опыта в внешней политике, воспринял Путина иначе, заявив о нем в 2022 году как о «воплощении зла».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.