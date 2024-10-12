Канадские производители намерены повысить потребление гороха внутри страны

В Саскачеване на заводе компании Louis Dreyfus Co. завершится строительство завода по переработке гороха к концу 2025 года, а его запуск планируется на весну 2026 года.

Агропродовольственные компании предвещают резкий рост интереса к гороховому белку, который можно использовать в закусках, готовых блюдах, йогурте, хлебе и прочих продуктах.

В 2023 году глобальный спрос на гороховый белок составил приблизительно 300 тысяч тонн.

«Примерно 83% гороха идет на рынок кормов для животных, а оставшиеся 17% – на пищевые нужды человека», — сказала Таня Дер, директор по диверсификации и маркетинговому анализу в Pulse Canada.

Основная часть спроса на гороховый белок в пищевой промышленности обеспечивается за счет заменителей молока: «В 2023 году в производстве растительного молока было использовано около 27 тысяч тонн горохового белка, и ожидания показывают его дальнейший рост в ближайшие пять лет», — отметила Дер.

На заменители мяса, хлеб и закусочные батончики в 2023 году пришлось менее 10 000 тонн горохового белка.

Кроме того, горох считается одним из наиболее распространенных наполнителей в кормах для домашних животных.

«Гороховый белок занимает второе место среди бобовых в кормах для животных, и за последний год на рынке появилось более 200 новых продуктов», — добавила Дер.

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