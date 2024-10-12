Канадские правоохранительные органы не смогли отыскать почти сотню утерянных единиц оружия

Из 205 единиц огнестрельного оружия, потерянного полицейскими, лишь 115 были найдены и возвращены.

Из 205 единиц огнестрельного оружия, потерянного полицейскими, лишь 115 были найдены и возвращены.

С 2020 года Королевская канадская конная полиция лишилась 122 пистолетов, 55 дробовиков, 23 винтовок и 5 автоматов.

Особенно тревожным является тот факт, что среди недостающего оружия два автомата, что вызывает серьезные опасения у правоохранителей.

Речь идет о модели Colt M16A1, которая является разновидностью американской армейской штурмовой винтовки M16.

«Если бы я возглавлял RCMP, я бы обязательно инициировал уголовное расследование по каждому из исчезнувших огнестрельных средств», — прокомментировал ситуацию Род Гилтак, генеральный директор Канадской коалиции за права на огнестрельное оружие.

С 2000 по 2019 годы полиция Канады сообщила о 601 утраченной единице огнестрельного оружия, включая 15 автоматов и пистолетов-пулеметов.

В Канаде полностью автоматическое оружие, способное стрелять очередями, находиться в частном владении не может быть.

В 2020 году правительство объявило о выкупе такого оружия у граждан, на что было выделено C$67,2 млн; тем не менее, до сих пор ни одна единица не была продана владельцами.

По оценкам, у граждан может быть около 150 тысяч единиц автоматического оружия.

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