Чтиво выходного дня: Как есть бананы, чтобы они приносили пользу, а не вред

Многие их любят за вкус, аромат и экзотический вид. Бананы очень полезны, и вот их основные преимущества.

Многие их любят за вкус, аромат и экзотический вид. Бананы очень полезны, и вот их основные преимущества.

Богатый набор микроэлементов (особенно много калия, кальция, фосфора и железа). Содержат много витаминов группы В (а также А и С). Много полезных аминокислот (триптофан, метионин, лизин). Невысокий (особенно у неспелых бананов) гликемический индекс. Содержат достаточное количество пищевых волокон (клетчатки). Содержат в большом количестве антиоксиданты.

Все это делает бананы полезными для сердца, кровеносных сосудов, крови, нервной системы, печени, кишечника, костей, обмена веществ.

Но для того, чтобы польза была максимальной и употребление бананов не проявило свое побочное негативное влияние на организм, важно соблюдать несколько правил.

Кстати, вы знали, что банан – не фрукт? С ботанической точки зрения он – ягода, поскольку является плодом многолетнего травянистого растения.

Итак, как правильно есть бананы.

Бананы не стоит обрабатывать термически, их надо есть сырыми

Многие используют бананы для приготовления тортов, кремов и всевозможных десертов. Но термическая обработка ведет к разрушению 60-70 процентов полезных веществ (особенно сильно разрушаются витамины и антиоксиданты). Вывод: бананы надо есть сырыми.

Перед тем как чистить бананы, их обязательно надо помыть в теплой воде

Об этом говорят некоторые научные исследования. Банановая кожура часто содержит токсины, которые при чистке попадают на мякоть. Оказавшись в организме, они вызывают отравление. При регулярном употреблении – хроническое.

Выбирайте зеленые бананы – они полезнее желтых. Зеленые бананы содержат большое количество резистентного крахмала. Это неперевариваемая клетчатка, которая необходима для хорошей работы кишечника, благотворно влияет на микробиоту (кишечную микрофлору) и улучшает здоровье печени.

В спелых бананах крахмал превращается в сахар, который приносит организму вред.

Бананы не стоит употреблять как сразу после еды, так и на пустой желудок

Это связано с высоким содержанием того же крахмала и сахара. Смешавшись с пищей они вызовут брожение, а натощак – повышение кислотности. Лучше всего употреблять бананы через 1-2 часа после еды. Идеальный вариант – съесть один банан в качестве второго завтрака.

Когда чистите банан, не выбрасывайте белые нити, которые находятся между кожурой и мякотью. Это флоэмы. Именно в них накапливается максимально большое количество полезных веществ – витаминов, микроэлементов и антиоксидантов.

А еще бананы поднимают настроение. Это обусловлено высоким содержанием аминокислоты триптофана, о чем я уже писал выше. Попав в организм, триптофан превращается в нейромедиатор серотонин, который и вызывает повышение настроения.

Кстати, существует заблуждение, что бананы (и другие экзотические плоды) не стоит есть людям, живущим в местности, где они не произрастают. На самом деле научных подтверждений, а тем более рандомизированных исследований, подтверждающих это утверждение, не существует.