Помощь в добавлении пространства в ваш дом

Правительство Трюдо хочет увеличить предложение доступного жилья за счет привлечения владельцев жилья. Новые меры могут побудить их переоборудовать свой неиспользуемый подвал или гараж в арендуемое жилье.

Добавление дополнительной жилой единицы до сих пор было дорогостоящим для домовладельца из-за затрат на ремонт и заимствование. С 15 января 2025 года домовладельцы смогут получить доступ к рефинансированию своей ипотеки, независимо от того, застрахована она или нет, в размере до 90% от стоимости их дома и ремонта.

Они даже смогут погасить его на 30 лет и застраховать этот новый заем на сумму до 2 миллионов долларов. Чтобы получить доступ к этой мере, канадцы должны уже быть владельцами, проживать в рассматриваемой собственности и взять на себя обязательство не сдавать в краткосрочную аренду дополнительную жилую единицу.

Вспомогательные жилые единицы должны быть полностью автономными с кухней и ванной комнатой, иметь отдельный вход и соответствовать требованиям муниципального зонирования.

Новое жилье позволит разместить бабушек и дедушек и детей, а также принесет доход от аренды, который позволит владельцам погасить часть своей ипотеки.

« Канадское правительство хочет стимулировать жилищное строительство, не дожидаясь, пока у каждого подрядчика будет идеальный проект», – анализирует Джон Фукале, старший вице-президент по ипотечным кредитам.

« Это дает частному лицу возможность найти альтернативный источник дохода для выплаты своей ипотеки в городах с очень высокими ценами, одновременно создавая дополнительное жилищное строительство, которого в настоящее время нет на рынке».

Однако большинство городов Квебека еще не допускают такой планировки, напоминает Ассоциация профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ).

Некоторые муниципалитеты пересматривают свои правила зонирования, в то время как некоторые уже разрешают строительство дополнительных жилых единиц.

Сент-Катрин и Викториавиль допускают все типы дополнительных жилых единиц, будь то встроенные в Главное здание или отдельные, например, мезонеты на заднем дворе. Города Квебек, Гранби и Лаваль также изменили свои правила.

« Даже в городах, где это доступно, все еще существует множество ограничений. Мы не разрешаем строительство дополнительного здания или расширение собственности», – утверждает Дэвид Гуле, директор Экономического отдела APCHQ

« Собираются ли города принять зонирование, которое позволит строить такое новое жилье ? Мы этого не знаем, поэтому важно оказать давление на муниципалитеты, чтобы убедиться, что это будет принято».

Остается много вопросов, утверждает, со своей стороны, Джон Фукале из Multi-ипотечного кредитования.

“Да, что касается финансирования, у федерального правительства есть план поддержки этих проектов ; теперь, как отреагирует каждый из городов ? Как они собираются получить разрешения на строительство для всех этих объектов недвижимости ?

« Тем не менее, жилищное строительство является настолько серьезной заботой правительства, что, несомненно, изменение зонирования будет благоприятным в большинстве городов. Мы далеки от плотности в большинстве городов Квебека»,-утверждает он.

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