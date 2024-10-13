С добрым утром, Монреаль!

С добрым утром, монреальцы! Желаем вам продуктивного дня и готовим для вас подборку самых интересных и актуальных новостей дня!

Команда Canadian Media Group желает прекрасного и солнечного настроения на весь день, сил, чувства бодрости и оптимизма! Пусть всё у нас сегодня получится, пусть удача с утра и до вечера будет с нами!

Нас ожидает прохладный осеннее воскресенье. Утром 9°C, Днём 13°C, Вечером 10°C. А мы приготовили для вас подборку свежих новостей.

Кроме этого, мы предлагаем засесть за интересное чтиво, возможно – посмотреть хороше кино, и конечно – узнать ряд интересной и полезной информации. Итак, что же за день настает? Чем он интересен и знаменит?

Международный день по снижению риска бедствий (англ. International Day for Disaster Reduction) ежегодно отмечается 13 октября. В этот День ООН призывает людей делиться накопленными знаниями в области снижения опасности бедствий.

Во второе воскресенье октября в армянских селах проходит праздник урожая. Впервые этот праздник прошел в 2006 году в городе Масисе, где находился с рабочим визитом президент Роберт Кочарян.

В этот день отмечается память Михаила — святого Русской православной церкви, первого митрополита Киевского. На Руси был распространен интересный обычай: в день Михаила молодые бабы сжигали свои соломенные постели — кто в печах, кто в овинах. На Михаила было также принято купать детей на пороге. Считалось, что это защитит их от болезней зимой.

13 октября 1884 года, 140 лет назад, утверждено место прохождения нулевого меридиана по Гринвичу.

13 октября исполняется 91 год со дня рождения Марка Захарова – советского и российского режиссера театра и кино, сценариста, педагога, Народного артиста СССР и Заслуженного деятеля искусств РСФСР.

Вот такие происходили события в этот день в разные года и столетия. Интересные и непонятные, благие и не очень, то тем не менее, это часть нашей истории, удалять и затаптывать которую никто нам права не давал.

Наслаждаемся осенью, друзья! Еще нас ждут теплые деньки, но уже не за горами листопад, кленовые ковры под ногами и буйное разноцветье деревьев! Не болейте, и вдыхайте аромат уже проснувшейся царицы природы!

С добрым утром, Монреаль! С добрым октябрьским утром! И хорошего всем дня! До завтра!

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