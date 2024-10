Компания Alimentation Couche-Tard делает новое предложение Seven & i Holdings

Компания Alimentation Couche-Tard Inc. сделала новое предложение японскому владельцу 7-Eleven.

В заявлении Seven & i Holdings Co. Ltd. говорится, что она получила пересмотренное конфиденциальное, частное и ни к чему не обязывающее предложение от канадской компании.

Японская компания отклонила сделанное ранее предложение Couchetard, которое на тот момент оценивалось примерно в 38,6 миллиарда долларов США.

Seven & i заявила, что предыдущее предложение недооценивало потенциал ее бизнеса в сфере круглосуточных магазинов и не в полной мере учитывало требования регулирующих органов США.

Японская компания не раскрыла условия пересмотренного предложения, но заявила, что продолжит действовать в интересах своих акционеров и других заинтересованных сторон.

Seven & i заявляет, что планирует сохранить конфиденциальность своих переговоров с Couchetard, как того требует компания из Квебека.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы всегда оставаться в курсе событий.