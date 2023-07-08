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Google создала сверхмощный квантовый компьютер

Виктория Христова Июл 8, 2023 В Мире, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Google создала сверхмощный квантовый компьютер отключены 31 Просмотров

Американская корпорация Google заявила, что сумела создать сверхмощный квантовый компьютер — он может за несколько секунд решить задачу, на которую суперкомпьютеру потребовалось бы 47 лет. 

Американская корпорация Google заявила, что сумела создать сверхмощный квантовый компьютер — он может за несколько секунд решить задачу, на которую суперкомпьютеру потребовалось бы 47 лет.

В 2019 году Google уже заявляла о создании супермощного квантового компьютера с мощностью 53 кубита, который мог за 200 секунд выполнить алгоритм, на который у суперкомпьютера IBM ушло бы 10 тыс. лет, однако достижение компании в научном сообществе не восприняли всерьез.

Новая система, по словам Google, в 241 млн раз мощнее предыдущей и может за 6,7 секунды решить задачу, на которую самый мощный суперкомпьютер Frontier потратил бы 47 лет. В The Telegram такую мощность назвали квантовым превосходством.

Ранее гендиректор IBM Арвинд Кришна заявил, что в срок от трех до пяти лет квантовым компьютерам смогут найти коммерческое применение — для этого нужны квантовые компьютеры с количеством кубитов от 4 тыс. до 10 тыс. Сейчас у самых мощных квантовых компьютеров нет и 500 кубитов.

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