Ловушки для туристов в Монреале

Монреаль, как город, в котором туристы попадаются в умело расставленные ловушки

Ничего необычного в “ловушках для туристов” нет. Практика общепринятая и распространенная во всём мире. И всё же, несколько предупреждений лишними не будет.

Монреаль — одно из самых популярных туристических направлений в Канаде и во всей Северной Америке. Фестивали, музеи, террасы, парки… Город очаровывает посетителей со всего мира круглый год. Однако, как и в любом крупном мегаполисе, турист рискует нарваться на “ловушки для простаков”, благодаря которым можно и кошелёк свой облегчить, и свободное время зря потратить. Ниже приводим несколько туристических ловушек, которых следует избегать во время вашего следующего визита в Монреаль:

Сувенирные лавки в центре города: – Идеальные ловушки для туристов в любом городе мира. Магнитики для холодильников, хоккейные свитера, плюшевые белые медведи с канадским флагом… Рассчитано на туристов, которым некогда (да и нет особого желания) посетить стандартные торговые центры и магазины не в Старом городе, где цены будут гораздо дешевле. Кстати, в среднем самая большая разница между стандартной и “туристической” ценой – это бутылочки с кленовым сиропом. Они могут продаваться в центральных лавках в три-пять раз дороже, чем в обычном супермаркете или на рынке.

Идеальные ловушки для туристов в любом городе мира. Магнитики для холодильников, хоккейные свитера, плюшевые белые медведи с канадским флагом… Рассчитано на туристов, которым некогда (да и нет особого желания) посетить стандартные торговые центры и магазины не в Старом городе, где цены будут гораздо дешевле. Кстати, в среднем самая большая разница между стандартной и “туристической” ценой – это бутылочки с кленовым сиропом. Они могут продаваться в центральных лавках в три-пять раз дороже, чем в обычном супермаркете или на рынке. Колесо обозрения в Старом городе: – Да, это самое высокое колесо обозрения в Канаде. Но платить 30 долларов за каждый билет? В паре сотен метров находится Часовая башня, вход в которую бесплатен. А уж с горы Монрояль вид на город открывается не в пример лучше (про новую башню в Старом порту пока говорить рано – многие хвалят, и цены на вход божеские, но пока судить рано).

Да, это самое высокое колесо обозрения в Канаде. Но платить 30 долларов за каждый билет? В паре сотен метров находится Часовая башня, вход в которую бесплатен. А уж с горы Монрояль вид на город открывается не в пример лучше (про новую башню в Старом порту пока говорить рано – многие хвалят, и цены на вход божеские, но пока судить рано). SOS Labyrinthe : Лабиринт расположен в ангаре 16 Старого Порта. Предназначен для детей – поиски сокровищ, прохождение запутанных коридров и прочее. Детям интересно, спору нет. Цена входного билета на ребёнка – 20 долларов. Вообще-то, в городе и в Старом порту столько бесплатных или недорогих развлечений, что тратить такие деньги как-то сомнительно. Не так?

Лабиринт расположен в ангаре 16 Старого Порта. Предназначен для детей – поиски сокровищ, прохождение запутанных коридров и прочее. Детям интересно, спору нет. Цена входного билета на ребёнка – 20 долларов. Вообще-то, в городе и в Старом порту столько бесплатных или недорогих развлечений, что тратить такие деньги как-то сомнительно. Не так? Рестораны Старого города: – Вообще-то, во-первых, качество еды в них не лучше и не хуже, чем в ресторанах в центре Монреаля. А вот цена в два раза дороже (хотя не всегда). В самые модные заведения очередь стоит минут сорок, а то и больше. Но зачем? Кстати, замечание относится не только к Старому городу – и в центре тоже есть такие, например, на улице Crescent всё дороже, а качество еды не лучше, чем в других местах.

Вообще-то, во-первых, качество еды в них не лучше и не хуже, чем в ресторанах в центре Монреаля. А вот цена в два раза дороже (хотя не всегда). В самые модные заведения очередь стоит минут сорок, а то и больше. Но зачем? Кстати, замечание относится не только к Старому городу – и в центре тоже есть такие, например, на улице Crescent всё дороже, а качество еды не лучше, чем в других местах. Террасы на крышах Старого города: – Нет, нет. Мы не отговориваем их посетить. Зайти в такое кафе, полюбоваться городом, выпить бокал пива или доброго коктейля смысл имеет, даже если цены там неприличные. Но вот заказывать обед – вряд ли имеет смысл, если, конечно, вы не миллионер. Или если не собираетесь произвести впечатление на человека, которого пригласили на такую прогулку.

Нет, нет. Мы не отговориваем их посетить. Зайти в такое кафе, полюбоваться городом, выпить бокал пива или доброго коктейля смысл имеет, даже если цены там неприличные. Но вот заказывать обед – вряд ли имеет смысл, если, конечно, вы не миллионер. Или если не собираетесь произвести впечатление на человека, которого пригласили на такую прогулку. Туристические автобусы: – Очень спорный момент. Монреаль – один из самых компактных городов Северной Америки. Старый город лучше обозревать пешком, а заехать на гору или же проехать по паре интересных кварталов можно на метро и на обычном автобусе, не платя большие деньги за поездку в туравтобусе.

Очень спорный момент. Монреаль – один из самых компактных городов Северной Америки. Старый город лучше обозревать пешком, а заехать на гору или же проехать по паре интересных кварталов можно на метро и на обычном автобусе, не платя большие деньги за поездку в туравтобусе. Булочные-кондитерские: – Опять же, ловушка для туриста. Булочка в центральных кондитерских обойдётся в 6 долларов, а то и больше. Только для туриста. Имеет смысл поискать нормальную кондитерскую и отовариться там.

Опять же, ловушка для туриста. Булочка в центральных кондитерских обойдётся в 6 долларов, а то и больше. Только для туриста. Имеет смысл поискать нормальную кондитерскую и отовариться там. Такси для поездки из аэропорта и в аэропорт: – Ну, здесь, как везде и всюду. Турист не в курсе существования автобусного маршрута 747, который довезёт до центра Монреаля за 11 долларов, тогда как стандартная цена такси – 50 долларов. Разница есть. Кстати, объявления об автобусе видны всюду в аэропорту, но понятное дело, турист не знает особенностей транспорта.

Ну, здесь, как везде и всюду. Турист не в курсе существования автобусного маршрута 747, который довезёт до центра Монреаля за 11 долларов, тогда как стандартная цена такси – 50 долларов. Разница есть. Кстати, объявления об автобусе видны всюду в аэропорту, но понятное дело, турист не знает особенностей транспорта. Барбекю на борту лодки на канале Лашин: – Да, опять же, идея неплоха. Но цены… решайте сами, хотя турист может просто взять напрокат лодочку, каное, каяк, а то и велосипед и прокатиться вдоль канала за смешные деньги. А потом поужинать в недорогом, но приличном заведении.

Список “ловушек” на этом не исчерпывается. Но, конечно же, всё вышеописанное может быть субъективно, и у вас может сложиться собственное мнение на этот счёт. Так что, отдыхаем, а заботы откладываем на потом.