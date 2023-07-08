Иммиграция и занятость способствуют восстановлению рынка жилья

Канадский рынок жилья заметно восстановился, вопреки ожиданиям коррекции цен на жилье, согласно прогнозу по жилой недвижимости Канады от Desjardins.

Канадский рынок жилья заметно восстановился, вопреки ожиданиям коррекции цен на жилье, согласно прогнозу по жилой недвижимости Канады от Desjardins.

Рэндалл Бартлетт, старший директор Canadian Economics, и Хелен Бегин, главный экономист, объясняют этот всплеск различными факторами.

Традиционно рост процентных ставок был связан с замедлением темпов роста на рынке жилья. Однако рынок стабилизировался в начале 2023 года, поскольку Банк Канады приостановил повышение ставок. В апреле продажи вторичного жилья резко выросли, что свидетельствует об изменении направления, которое продолжалось до мая.

Этот всплеск продаж в сочетании со снижением количества предложений вернул канадский рынок жилья на территорию продавца, что привело к росту цен на жилье, особенно в крупных городах.

Отчет Дежардена предполагает, что недавний всплеск продаж жилья и цен на него, вероятно, будет иметь некоторую устойчивость. Одним из ключевых факторов является рост населения, подпитываемый значительным притоком иммигрантов и непостоянных жителей. Исследование Статистического управления Канады показало, что иммигранты играют огромную роль на рынке жилья Канады, часто с большей вероятностью владея такой недвижимостью, как квартиры в кондоминиумах, рядные дома и двухквартирные дома, чем домовладельцы канадского происхождения.

Канадский рынок труда также способствует увеличению продаж жилья, поскольку устойчивая занятость и рост доходов привели домохозяйства в лучшее финансовое положение. Хотя в мае наблюдалось небольшое снижение занятости среди канадцев в возрасте от 15 до 24 лет, ожидается, что это не окажет существенного влияния на общий рынок труда или денежно-кредитную политику.

Кроме того, канадцы накопили значительные сбережения во время пандемии, что еще больше способствовало оживлению на рынке жилья.

Однако отчет Дежардена предупреждает, что недавнее повышение процентных ставок Банком Канады и сохранение инфляции могут отпугнуть некоторых потенциальных покупателей жилья из-за более высокой стоимости заимствований. Экономисты ожидают, что в июле произойдет еще одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, что может дать потенциальным домовладельцам паузу перед выходом на рынок жилья из-за вероятности дальнейшего повышения ставок.

В отчете также предупреждается, что полное влияние прошлогодних повышений ставок, включая самое последнее повышение в июне, еще предстоит в полной мере ощутить. Не все канадцы, особенно домовладельцы, испытывают на себе такой же уровень воздействия более высоких процентных ставок. Исследование Дежардена показывает, что значительное число домовладельцев имеют ипотечные кредиты с фиксированным платежом и переменной процентной ставкой, и они еще не в полной мере ощутили эффект дополнительных процентных расходов.

В то время как спрос на жилье остается высоким, существуют опасения по поводу доступности предложения жилья. Несмотря на рост процентных ставок, жилищное строительство продолжается хорошими темпами, но ожидается, что увеличение объемов ввода жилья продлится недолго, поскольку активность по перепродаже все еще ниже своего пика. Кроме того, большинство строящихся домов представляют собой кондоминиумы, что отражает ограниченное предложение в сегменте “недостающего среднего” жилья, таком как таунхаусы, дуплексы и квартиры низкой и средней этажности. Эта нехватка новых вариантов жилья усугубляет повышательное давление на цены на жилье, и в настоящее время не предвидится существенного смягчения со стороны государственной политики.

Рынок жилья варьируется в зависимости от провинций и городов. В Британской Колумбии активность по перепродаже жилья, в первую очередь в районе Большого Ванкувера, привела к росту цен на жилье в провинции. В провинции Онтарио также наблюдался рост продаж и цен, особенно в районе Большого Торонто, вызванный международной миграцией.

Благодаря доступности по цене и быстро развивающейся экономике Альберта, Саскачеван и Манитоба стали популярными направлениями для молодых канадцев. Несмотря на то, что Атлантические провинции являются самыми доступными регионами, в них наблюдается значительный рост цен, что делает домовладение все более трудным для местных жителей. В Квебеке наблюдается небольшое увеличение запасов жилья, но в целом это остается рынком сбыта.

Дежарден прогнозирует, что недавний рост на канадском рынке жилья продолжится, что еще больше снизит доступность жилья по цене. Высокий спрос на жилье, обусловленный ростом населения, напряженным рынком труда и накопленными сбережениями, будет поддерживать рыночную активность. Однако ожидается, что более высокие процентные ставки и ограниченное предложение жилья сдержат дальнейший рост.

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