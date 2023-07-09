Квебек реагирует на решения Мета гораздо жёстче остальной Канады

Разорим ли мы, квебекцы, Цукерберга с его Фейсбуком и Инстаграмом? Ну, если и не разорим, то всё равно сплотимся и испугаем зачинщиков скандала!

Мы уже упминали о том, что компания Мета, детище Марка Цукерберга, приняла решение запретить публикацию канадских новостей в Фейсбуке и Инстаграме и, очевидно, судя по логике, в новейшей сети Threads (из-за выхода которой на мировой рынок обиделся сам Илон Маск). Как известно, компании, владеющие соцсетями, протестуют таким образом против нового канадского закона С-19 (в силу он ещё не вступил), согласно которым любая публикация новостей в любом виде должна быть оплачена — автору новости или же агентству новостей, которое эту новость сообщило, должен быть выплачен гонорар. Положение сложное, многое в борьбе гигантов пока неясно, но ни правительство Канады, ни Квебек на давление пока не поддаются. Более того, Квебек в ответ принимает более решительные меры и не собирается идти на уступки (пока, во всяком случае):

Во-первых, если на уровне Канады лишь федеральное правительство объявило о прекращении покупки рекламных площадей в Фейсбуке и Инстаграме (а этот решение наносит серьёзный, хотя и не смертельный удар по карману Мета), то в Квебеке к решению о бойкоте присоединились много муниципалитетов, газет и журналов, тематических сайтов и все политические партии, представленные в Национальной Ассамблее (Парламенте).

Те партии, которые платную рекламу в указанных соцсетях не приборетают, заверили, что не будут её покупать и в будущем, пока Мета не отменит решение о блокировке новостей из Канады. А квебекские города ежечасно рапортуют о присоединении к бойкоту.

А вот на федеральном уровне всё не так. Даже Либеральная партия Канады, формирующая правительство страны, которое и отказалось от рекламы в Мета, не последовало примеру своего же правительства, и продолжает там рекламироваться. Консерваторы же даже вопрос не ставят о бойкоте, потому что они выступают против Закона C-19.

В 2022 году Мета по всей Канаде получила доходы (не прибыль, а доходы) от рекламы канадских компаний и учреждений в размере до 4 миллиардов канадских долларов (возможно, чуть-чуть меньше). Но основные доходы идут от малых, средних и больших частных предприятий. Федеральное правительство потратило на рекламу в Фейсбуке и Инстаграме примерно 10 миллионов долларов (включая траты министерств и ведомств), но если прибавить к этой цифре вложения в рекламу в этих сетях, сделанные партиями, городами, муниципалитетами по всей Канаде, то общая сумма составит не менее ста миллионов долларов.

И, если в Канаде пока никто не собирается следовать примеру правительства в разводе с Мета, в Квебеке процесс бойкотирования нарастает. Только что о присоединении к бойкоту объявили Лото-Квебек и SAQ – а не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что это крупнейшие игроки на рынке рекламы. По собственной инициативе руководство этих компаний решило убрать рекламу из Мета или же по звонку из правительства, понять сложно, оба варианта возможны. Но разница в подходе к отношеням с Мета на уровне Канады и на уровне Квебека очевидна. И, конечно же, ассоциации рекламных агенств Квебека тут же встрепенулись, поприветствовали суровую позицию Квебека и предложили целый ряд альтернатив с опорой на внутренние резервы рекламных площадей. Война, так война. Нам чужой рекламы не надо, но и своей рекламы, ни пяди своей рекламы мы не отдадим!