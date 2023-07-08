Twitter угрожает подать в суд на Meta из-за запуска Threads

Twitter угрожает Meta Platforms судебным иском из-за её новой соцсети Threads, сообщил Semafor в четверг со ссылкой на письмо, отправленное Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

Twitter угрожает Meta Platforms судебным иском из-за её новой соцсети Threads, сообщил Semafor в четверг со ссылкой на письмо, отправленное Марку Цукербергу юристом Twitter Алексом Спиро.

«Twitter намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность и требует, чтобы Meta приняла немедленные меры, чтобы прекратить использование любых коммерческих секретов Twitter или другой строго конфиденциальной информации», — написал Спиро в письме.

Meta запустила Threads в среду. Это прямой конкурент Twitter Илона Маска. При этом у Цукерберга есть преимущество в виде регистрации в новой соцсети через использование аккаунта в Instagram, у которого миллиарды пользователей по всему миру.

Спиро в письме также обвинил компанию Цукерберга в найме бывших сотрудников Twitter, которые «имели и продолжают иметь доступ к коммерческим секретам Twitter и другой строго конфиденциальной информации».