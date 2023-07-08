В Канаде двух юнцов задержали за кражу $4 млн в криптовалюте у американца

Двоих 17-летних юношей задержали в Канаде по обвинению в краже криптовалюты в BTC и ETH на $4,2 млн, сообщается с ссылкой на полицию Гамильтона (провинция Онтарио).

Двоих 17-летних юношей задержали в Канаде по обвинению в краже криптовалюты в BTC и ETH на $4,2 млн, сообщается с ссылкой на полицию Гамильтона (провинция Онтарио).

В полиции уточнили, что злоумышленники для совершения краж воспользовались методом «spear phishing» (скрытый фишинг). Он предполагает манипулирование жертвой с целью заставить раскрыть данные личного счета. По предварительным данным, молодые люди представились сотрудниками службы поддержки криптобиржи Coinbase, чтобы получить несанкционированный доступ к счету неназванного по имени гражданина США.

Сумма последней кражи составила $4,2 млн, при этом в общей сложности в распоряжении подростков находилось $13,4 млн в криптовалюте.

Личности подростков пока не разглашаются, но известно, что они действовали под никами «Felon» и «Gaze».

Молодых людей арестовали, им предъявлены обвинения в краже и хранении имущества или доходов от имущества, полученных преступным путем.

Общая стоимость украденных хакерами за первую половину 2023 года криптовалют и NFT составила $497,73 млн. Только в июне хакеры совершили 42 взлома криптопроектов, украв криптовалюты на $92,5 млн. Кроме того, злоумышленники в первый месяц лета похитили NFT на $2,27 млн. Самая большая сумма в криптовалюте была похищена в ходе атаки на криптокошелек Atomic Wallet в начале июня — около $65 млн