Канада намерена принудить Meta и Google платить за перепечатывание новостей

Сенат Канады вчера утвердил законопроект, который подразумевает принуждение владельцев социальных сетей и поисковых агрегаторов к оплате перепечатываемых новостей изданиям, считающимся первоисточниками.

Сенат Канады вчера утвердил законопроект, который подразумевает принуждение владельцев социальных сетей и поисковых агрегаторов к оплате перепечатываемых новостей изданиям, считающимся первоисточниками. Представители Meta предпочли удалить из своих социальных платформ новости для клиентов из Канады, но не оплачивать подобные заимствованные материалы.

По мнению авторов законопроекта, которому ещё предстоит обрести статус закона, он призван уравнять в возможностях интернет-гигантов в медийной сфере и затухающую под натиском конкурентов индустрию новостей. Как считают некоторые члены канадского правительства, платформы вроде Facebook и Google создают угрозу для существования на своих страницах журналистики в её исходном понимании.

Meta* собирается исключить доступ к новостям на страницах Facebook и Instagram для своих канадских клиентов, тем самым обеспечивая выполнение требований законопроекта, но при этом избегая предписываемых им выплат правообладателям. Традиционные СМИ в Канаде приветствовали принятие этого законопроекта, который должен сохранить экономическую поддержку индустрии новостей. Интернет-гиганты не смогут в прежнем режиме оттягивать на себя рекламные бюджеты, пренебрегая интересами более мелких игроков на информационном поле.

Представители Google пока инициативу канадских властей никак не прокомментировали, но не исключено, что поисковый гигант просто удалит ссылки на новости со своих страниц для клиентов из Канады. Законопроект вынашивался давно, поэтому Meta и Google успели испытать функцию блокировки соответствующего контента на ограниченном количестве канадских пользователей. Если обе компании хотят сохранить доступ к новостям для своих пользователей в Канаде, им необходимо заключить соглашение с интернет-издательствами, которые разрешат Meta* и Google за деньги использовать информационные материалы, являющиеся их интеллектуальной собственностью.