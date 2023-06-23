Выгодна ли недвижимость в ближайшее время покупателю?

Возвращение к определенному равновесию на рынке жилья по-прежнему остается на повестке дня. В Квебеке оно может даже снова стать слегка благоприятным для покупателя… где-то в конце 2023 года в начале 2024 года.

Возвращение к определенному равновесию на рынке жилья по-прежнему остается на повестке дня. В Квебеке оно может даже снова стать слегка благоприятным для покупателя… где-то в конце 2023 года в начале 2024 года.

Рынок жилья более активно вступил в фазу спада в первом квартале. Equifax Canada отмечает снижение числа новых выдач ипотечных кредитов на 42 % по сравнению с первым кварталом 2022 года, « что является самым низким показателем с 2014 года ». Большая часть этой вялости объясняется снижением процента покупателей недвижимости на рынке. « В среднем покупатели жилья в 2023 году платят ежемесячные ипотечные платежи на 900 долларов больше, чем их коллеги в 2020 году. [Для них] средняя сумма выданного кредита сейчас превышает 400 000 долларов», – добавляет Эквифакс.

И доступность к собственности практически не улучшается. Аналитики Национального банка отмечают, что после достижения самого недоступного уровня за более чем 30 лет выплаты по ипотечным кредитам в процентах от дохода в первом квартале снизились на 5,4 процентных пункта по сравнению с максимумом, но остались на неизменно высоком уровне-60,9%. по шкале канадская.

Это “улучшение” отражает снижение цен на жилую недвижимость третий квартал подряд. Это снижение достигло 7,3 %, « что является самым большим падением за последнее поколение”.

Доступность по-прежнему остается проблемой. В Монреале годовая заработная плата домохозяйства за приобретение жилья, отличного от кондоминиума, по репрезентативной цене в 542 350 долларов составляет 130 200 долларов, согласно расчетам учреждения, исходя из соотношения выплаты по ипотеке к доходу до вычета налогов, равного 32 %. Требуется 45 месяцев, чтобы собрать требуемый минимальный первоначальный взнос по норме сбережений в размере 10% от его дохода до вычета налогов, что приведет к выплате ипотечного кредита в размере 46,2% от дохода. Для квартиры с репрезентативной ценой в 403 300 долларов требуемая годовая заработная плата составит почти 97 220 долларов, что потребует 31 месяца для начисления минимального первоначального взноса и предполагает коэффициент выплаты по ипотеке в размере 34,4%.

В Квебеке домохозяйству потребовалась бы годовая заработная плата в размере 85 450 долларов, чтобы приобрести жилье, отличное от квартиры, по репрезентативной цене 350 450 долларов, что потребовало бы 27 месяцев для внесения минимального первоначального взноса и представляло бы соотношение выплаты по ипотеке к доходу 30,4 %. Для квартиры с репрезентативной ценой в 256 230 долларов потребуется доход в размере 61 770 долларов и период накопления в 20 месяцев для выплаты по ипотеке в размере 22 % от дохода.

Таким образом, мы далеки от оптимального соотношения. Для сравнения, для всех типов жилья вместе взятых вес ипотечного платежа (по фиксированной ставке в течение пяти лет при амортизации в течение 25 лет) в Монреале достиг 42,6 % в первом квартале по сравнению со средним показателем за последние 20 лет в 30,7%. в Квебеке он составляет 30,2 % по сравнению со средним показателем 23,1 %. а в Оттаве / Гатино он достигает 43,8 % по сравнению со средним показателем 32,1%.

Тем не менее, во втором квартале наблюдается оживление активности на рынке перепродажи, вызванное весенним спросом. Последнее по-прежнему остается в интересах продавцов, но имеет тенденцию к равновесию, при этом небольшое увеличение количества выставляемых на продажу объектов недвижимости приводит к некоторой стабилизации цен. Хотя в Квебеке оживление более сдержанное.

В масштабах Канады рынок жилья демонстрирует признаки восстановления в течение последних четырех месяцев. Быстрое восстановление продаж на фоне 20-летнего минимума предложения недвижимости привело к ужесточению рыночных условий, в результате чего средняя цена выросла на 10,7 %, в том числе на 5,7% только в апреле. Все это подпитывается активностью, обусловленной увеличением иммиграции. « В Квебеке средняя цена выросла всего на 2,5% за тот же период и даже оставалась стабильной в апреле»,-пишут Элен Бегин, старший экономист, и Маэль Буле-Пресо, экономист движения Дежарден.

Однако этот контраст следует учитывать в перспективе меньшей коррекции цен в Квебеке с весны 2022 года до начала 2023 года. От пика до минимума она составила 20,8 % в Канаде по сравнению с 7,3% в Квебеке.

Но это оживление было бы лишь временным, временем весны или даже начала лета. Если первая фаза коррекции отражала устойчивый и быстрый рост процентных ставок, то вторая фаза, как ожидается, начнется во второй половине года, на этот раз вызванная ожидаемым ухудшением ситуации на рынке труда в результате рецессии. В настоящее время на уровне 4 %, недалеко от исторического минимума в 3,9 %, уровень безработицы в Квебеке, по прогнозам экономистов Desjardins, вырастет примерно до 6%.

« Таким образом, спрос на недвижимость, как ожидается, ослабнет во второй половине года, в то время как предложение продолжит расти. Таким образом, рынок станет более сбалансированным, и он может даже немного измениться в пользу покупателей. » Не меньше !

Согласно изложенному сценарию, средняя цена упадет примерно на 5 % с лета до самого начала 2024 года, увеличив снижение во время этой двухэтапной коррекции до 10% между максимумом в феврале 2022 года и минимумом на рубеже 2024 года. Таким образом, экономисты корректируют свои предыдущие прогнозы, которые предполагали дальнейшее снижение цен на 17% до конца 2023 года, подчеркивают они. Добавляя ко всему этому начало снижения процентных ставок, ожидаемого на рубеже 2023 года…