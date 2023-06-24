Ученые впервые в истории успешно провели пересадку замороженного органа

Современная медицина достигла важного прорыва, который может кардинально изменить трансплантологию.

Современная медицина достигла важного прорыва, который может кардинально изменить трансплантологию.

Донорские органы, которые ранее вынуждены были пересаживать в течение короткого времени, сейчас могут быть сохранены на длительный срок благодаря новой методике. Это предоставляет возможность пациентам, ожидающим донорский орган, снизить время ожидания и избежать ситуаций, когда им нужно срочно приезжать в больницу, если подходящий орган найден.

Ученые из Университета Миннесоты провели исследования на крысах, которым пересадили ранее замороженные почки при температуре минус 150 градусов Цельсия. После эксперимента стало ясно, что такая процедура безопасна, эффективна и что это первая удачная и неоднократная пересадка органа млекопитающего после заморозки.

На протяжении многих лет ученые работали над разработкой метода, который будет способен быстро, но аккуратно нагревать ткани органов, избегая значительных повреждений. Несмотря на то, что ткани все же имели некоторые повреждения, безопасность и эффективность метода были успешно подтверждены.

В первые дни после пересадки замороженные почки работали медленнее, чем обычные, но через три недели функции соответствовали норме. Следующим этапом будет проведение аналогичных экспериментов с органами свиней и других животных для подтверждения полученных результатов. Планируется, что уже через 1-2 года начнутся исследования по пересадке замороженных органов человеку.

Результаты этого исследования в далекой перспективе могут предоставить возможность сохранять донорские органы, кровеносные сосуды, нервы, хрящи и другой биоматериал на длительный срок в жидком азоте до тех пор, пока им не понадобится. Это дает главным образом возможность решить проблему дефицита донорского материала и возможность проводить плановые операции.