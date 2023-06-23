Монголия приняла участие в Канадской сельскохозяйственной выставке

Официальные встречи с представителями министерства сельского хозяйства провинции Саскачеван в Канаде провел посол Монголии в Канаде Ю. Ариунболд, сообщает пресс-служба МИД Монголии

Официальные встречи с представителями министерства сельского хозяйства провинции Саскачеван в Канаде провел посол Монголии в Канаде Ю. Ариунболд, сообщает пресс-служба МИД Монголии.

В сообщении отмечается, что посол Монголии прибыл в Саскачеван на Канадскую сельскохозяйственную выставку (Farm Show 2023). Он также встретится с торгово-экспортным партнерством Саскачевана, мэром г. Реджайна, президентом Farm Show.

Указывается, что канадская сторона представила проект развития, а также текущее состояние сельскохозяйственного сектора Саскачевана, включая беспахотное земледелие, ирригацию и экспорт. Стороны обменялась мнениями о двусторонней торговле и возможностях сотрудничества.

Представители Монголии также встретились с учеными из Канадского управления генетических ресурсов растений и обсудили правила использования канадского банка семян, исследования и разработки, а также экспорт в Монголию, обменялись мнениями о ввозе машин и оборудования в Монголию.