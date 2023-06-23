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Новости Новый инструмент ИИ может угадать политические взгляды человека по мимике
Фото: trafaret-decor.ru

Новый инструмент ИИ может угадать политические взгляды человека по мимике

Виктория Христова Июн 23, 2023 Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий Комментарии к записи Новый инструмент ИИ может угадать политические взгляды человека по мимике отключены 17 Просмотров

 Исследователи из Орхусского университета в Дании создали новую систему искусственного интеллекта, которая научилась определять политические взгляды людей по выражению их лица. 

Исследователи из Орхусского университета в Дании создали новую систему искусственного интеллекта, которая научилась определять политические взгляды людей по выражению их лица.

Исследователи обнаружили, что политики правого толка обычно улыбаются на фотографиях, в то время как политики с нейтральным выражением лица относят себя к левому политическому спектру.

Используя компьютер для анализа одной фотографии, можно предсказать политическую идеологию человека с точностью до 61%.

Для исследования ученые Орхусского университета обучили нейронную сеть на тысячах фотографий политиков, участвовавших в муниципальных выборах в Дании в 2017 году.

На фотографиях были только лица кандидатов и никакого фона. Технология распознавания выражения лица Microsoft использовалась для измерения эмоционального состояния каждого кандидата на этих снимках.

Исследование показывает, что привлекательность женщин-политиков связана с их склонностью к консервативным взглядам, в то время как у мужчин привлекательность и мужественность не связаны с политической идеологией.

Недавно в Дании была основана политическая партия под названием Synthetic, лидером которой является искусственный интеллект.

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