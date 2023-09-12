Сегодня лучше воздержаться от поездки на Кубу, так считает правительство Канады

Правительство Канады предупреждает граждан страны об опасностях поездок на Кубу в настоящее время. Лучше выбрать другое направление.

Как известно, Куба давно уже стала одним из самых популярных туристических направлений у канадцев. Перечислять факторы, которые способствуют этому, просто излишне – всем известны кубинские пляжи, тёплое море (даже в январе можно купаться, хотя нужна определённая доля смелости), дешёвый перелёт и относительно дешёвое проживание, и так далее. Отношения между правительствами Канады и Кубы тоже очень тёплые вот уже десятки лет (монреальские туристы регулярно замечают на улицах кубинских городов старые квебекские автобусы, которые Канада отдаёт Кубе после снятия их с линий в Монреале).

К сожалению, только что Куба попала в список стран, отдых в которых сегодня правительством Канады не рекомендуется. Остров, конечно, не единственная страна, где условия небезопасны, но попала она в неприятный список впервые за много лет.

Дело в том, что экономическое положение на Кубе буквально трагическое. Не работает ничего, нет бензина, нет еды, нет лекарств. И речь не о дефиците для местного населения – оно-то как раз к тотальному дефициту привычно. Речь о том, что из-за отстутствия горючего регулярно нарушается подвоз солярки и бензина даже в гостиницы для иностранцев. Срываются экскурсии, невозможно никуда добраться – такси не могут выйти на улицы, автобусы практически не ходят. Из-за постоянных аварий, вызванных износом оборудования, регулярно прерывается дорожное движение. Хуже всего то, что в стране каждый день отключается электричество. Если раньше туристы проблему не замечали, потому что все гостиницы для иностранцев оборудованы генераторами, то сегодня, из-за перебоев с горючим, регулярно свет пропадает и в этих отелях. И хотя проблема не глобальная – кому-то везёт, но явление стало регулярным.

Но проблемы усугубились из-за урагана Идалия, который причинил большой ущерб, из-за чего перекрыты дороги, а ремонт долог. А ведь сезон ураганов продлится до ноября, и в этом году они особенно сильны.

Из-за общего экономического кризиса отменён даже национальный чемпионат по бейсболу – а бейсбол – традиционный национальный вид спорта в стране. Куба впервые за последние годы вынуждена сократить закупки продовольствия в США (в основном, там закупается курятина) – и это при том, что США продают мороженую курятину на Кубу по смешным ценам (речь не о благотворительности, а о том, что во многом поставки товаров из США на Кубу спонсируются кубинским землячеством в США, к тому же, отдаётся мясо, срок хранения которого подходит к концу).

Общая экономическая ситуация и природные катаклизмы ведут и к политическим дрязгам. Существует реальная опасность вспышки беспорядков – перекрытия дорог, стихийные демонстрации протеста уже наблюдаются – что было немыслимо пару лет назад. Есть признаки и того, что не всё ладно в верхушке власти, где чувствуются дрязги и пока скрываемые скандалы (в эти дни развивается скандал, связанный с набором кубинцев в российскую армию. Кубинцев открыто агитируют подписать контракт с Минообороны РФ вот уже несколько месяцев (у Кубы замечательные отношения с Кремлём). Известно, что не менее двухста кубинских молодых людей уже находятся в России и носят российскую военную форму. Известны фамилии организаторов с кубинской стороны, их должности и звания (среди них военный атташе Кубы в Москве и зам.министра обороны страны). Но два дня назад правительство Кубы вдруг объявило, что оно не в курсе происходящего, а затем объявило о задержании семнадцати лиц, ответственных за вербовку кубинцев. Ни у кого нет сомнений в том, что внутри властных структур проходят непростые процессы, которые могут выплеснутся наружу в любой момент.

Так что предупреждение Канады о нежелательности поездки на Кубу без особой необходимости из-за самых разных причин не такое уж необоснованное.

PS – в момент публикации этого текста пришло сообщение, что половина Кубы с утра осталась без электричества из-за очередной серьёзной аварии на одной из ТЭЦ, где оборудование изношено. Нет возможности заправить даже машины бензином, так что, если дело не наладится в ближайшие часы, опять даже отели останутся без света.