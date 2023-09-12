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Пейзаж - нетронутая природа Кубы. Фото Меган Хорхенсен.

Канада советует туристам не посещать Кубу

Megan Jorgensen Сен 12, 2023 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество, Отдых, Путешествия, туризм Оставить комментарий 99 Просмотров

Сегодня лучше воздержаться от поездки на Кубу, так считает правительство Канады

Правительство Канады предупреждает граждан страны об опасностях поездок на Кубу в настоящее время. Лучше выбрать другое направление.

Как известно, Куба давно уже стала одним из самых популярных туристических направлений у канадцев. Перечислять факторы, которые способствуют этому, просто излишне – всем известны кубинские пляжи, тёплое море (даже в январе можно купаться, хотя нужна определённая доля смелости), дешёвый перелёт и относительно дешёвое проживание, и так далее. Отношения между правительствами Канады и Кубы тоже очень тёплые вот уже десятки лет (монреальские туристы регулярно замечают на улицах кубинских городов старые квебекские автобусы, которые Канада отдаёт Кубе после снятия их с линий в Монреале).

К сожалению, только что Куба попала в список стран, отдых в которых сегодня правительством Канады не рекомендуется. Остров, конечно, не единственная страна, где условия небезопасны, но попала она в неприятный список впервые за много лет.

Дело в том, что экономическое положение на Кубе буквально трагическое. Не работает ничего, нет бензина, нет еды, нет лекарств. И речь не о дефиците для местного населения – оно-то как раз к тотальному дефициту привычно. Речь о том, что из-за отстутствия горючего регулярно нарушается подвоз солярки и бензина даже в гостиницы для иностранцев. Срываются экскурсии, невозможно никуда добраться – такси не могут выйти на улицы, автобусы практически не ходят. Из-за постоянных аварий, вызванных износом оборудования, регулярно прерывается дорожное движение. Хуже всего то, что в стране каждый день отключается электричество. Если раньше туристы проблему не замечали, потому что все гостиницы для иностранцев оборудованы генераторами, то сегодня, из-за перебоев с горючим, регулярно свет пропадает и в этих отелях. И хотя проблема не глобальная – кому-то везёт, но явление стало регулярным.

Но проблемы усугубились из-за урагана Идалия, который причинил большой ущерб, из-за чего перекрыты дороги, а ремонт долог. А ведь сезон ураганов продлится до ноября, и в этом году они особенно сильны.

Из-за общего экономического кризиса отменён даже национальный чемпионат по бейсболу – а бейсбол – традиционный национальный вид спорта в стране. Куба впервые за последние годы вынуждена сократить закупки продовольствия в США (в основном, там закупается курятина) – и это при том, что США продают мороженую курятину на Кубу по смешным ценам (речь не о благотворительности, а о том, что во многом поставки товаров из США на Кубу спонсируются кубинским землячеством в США, к тому же, отдаётся мясо, срок хранения которого подходит к концу).

Общая экономическая ситуация и природные катаклизмы ведут и к политическим дрязгам. Существует реальная опасность вспышки беспорядков – перекрытия дорог, стихийные демонстрации протеста уже наблюдаются – что было немыслимо пару лет назад. Есть признаки и того, что не всё ладно в верхушке власти, где чувствуются дрязги и пока скрываемые скандалы (в эти дни развивается скандал, связанный с набором кубинцев в российскую армию. Кубинцев открыто агитируют подписать контракт с Минообороны РФ вот уже несколько месяцев (у Кубы замечательные отношения с Кремлём). Известно, что не менее двухста кубинских молодых людей уже находятся в России и носят российскую военную форму. Известны фамилии организаторов с кубинской стороны, их должности и звания (среди них военный атташе Кубы в Москве и зам.министра обороны страны). Но два дня назад правительство Кубы вдруг объявило, что оно не в курсе происходящего, а затем объявило о задержании семнадцати лиц, ответственных за вербовку кубинцев. Ни у кого нет сомнений в том, что внутри властных структур проходят непростые процессы, которые могут выплеснутся наружу в любой момент.

Так что предупреждение Канады о нежелательности поездки на Кубу без особой необходимости из-за самых разных причин не такое уж необоснованное.

PS – в момент публикации этого текста пришло сообщение, что половина Кубы с утра осталась без электричества из-за очередной серьёзной аварии на одной из ТЭЦ, где оборудование изношено. Нет возможности заправить даже машины бензином, так что, если дело не наладится в ближайшие часы, опять даже отели останутся без света.

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