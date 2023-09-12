Четвёртое убийство в городе Квебек с начала года. Но не совсем обычное

Женщина предпенсионного возраста нанесла несколько ударов ножом своему другу. По меньшей мере один удар оказался смертельным.

В понедельник, 11 сентября, предстала перед судом для официального предъявления обвинения мадам Лилиан Юбер (Liliane Hubert). Ей 63 года и в понедельник ей было предъявлено обвинение в убийстве Александра Дроле (Alexandre Drolet), мужчины возраста примерно сорока лет. Убийство было совершено ещё субботним утром, 9 сентября, но обвиняемая предстала перед судом в понедельник.

В восемь утра в субботу женщина позвонила по телефону 911, но её речь была совершенно бессвязна, понять её было невозможно, поэтому сотрудник службы спасения принял решение отправить по адресу, с которого звонила женщина, полицейский патруль. Прибывшие на место полицейские быстро определили квартиру, в которой находилась женщина и обнаружили в ней безжизненное тело жертвы. Мужчина получил несколько ножевых ранений и скончался ещё до приезда полицейских.

Обвиняемая не может чётко пояснить, что именно случилось, но соседи утверждают, что в квартире слышались крики и оттуда доносились звуки, возможно, драки. Но свидетели решили, что речь об обычной семейной ссоре, не более, так как им было известно, что в квартире совместно проживают женщина предпенсионного возраста и её друг. К тому же, крики и ссоры у этой пары случались регулярно.

Адвокат обвиняемой уже заявил, что потребует медицинского освидетельствования Лилиан Юбер, которая, скорее всего, страдает от душевной болезни. Известно, что в 2002 году, более 20 лет назад, она уже была судима за нападение и ранения, которые она причинила другому человеку.

Это убийство стало четвёртым убийством, совершённым на территории города Квебек с начала года. Но три убийства из четырёх были совершены в последние три недели.