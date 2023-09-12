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Общество Криминал Шестидесятитрёхлетняя женщина убила мужчину ударом ножа
Дом, в котором было совершено преступление. Фото Ги Мартель, агентство QMI.

Шестидесятитрёхлетняя женщина убила мужчину ударом ножа

Megan Jorgensen Сен 12, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Общество Оставить комментарий 70 Просмотров

Четвёртое убийство в городе Квебек с начала года. Но не совсем обычное

Женщина предпенсионного возраста нанесла несколько ударов ножом своему другу. По меньшей мере один удар оказался смертельным.

В понедельник, 11 сентября, предстала перед судом для официального предъявления обвинения мадам Лилиан Юбер (Liliane Hubert). Ей 63 года и в понедельник ей было предъявлено обвинение в убийстве Александра Дроле (Alexandre Drolet), мужчины возраста примерно сорока лет. Убийство было совершено ещё субботним утром, 9 сентября, но обвиняемая предстала перед судом в понедельник.

В восемь утра в субботу женщина позвонила по телефону 911, но её речь была совершенно бессвязна, понять её было невозможно, поэтому сотрудник службы спасения принял решение отправить по адресу, с которого звонила женщина, полицейский патруль. Прибывшие на место полицейские быстро определили квартиру, в которой находилась женщина и обнаружили в ней безжизненное тело жертвы. Мужчина получил несколько ножевых ранений и скончался ещё до приезда полицейских.

Обвиняемая не может чётко пояснить, что именно случилось, но соседи утверждают, что в квартире слышались крики и оттуда доносились звуки, возможно, драки. Но свидетели решили, что речь об обычной семейной ссоре, не более, так как им было известно, что в квартире совместно проживают женщина предпенсионного возраста и её друг. К тому же, крики и ссоры у этой пары случались регулярно.

Адвокат обвиняемой уже заявил, что потребует медицинского освидетельствования Лилиан Юбер, которая, скорее всего, страдает от душевной болезни. Известно, что в 2002 году, более 20 лет назад, она уже была судима за нападение и ранения, которые она причинила другому человеку.

Это убийство стало четвёртым убийством, совершённым на территории города Квебек с начала года. Но три убийства из четырёх были совершены в последние три недели.

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