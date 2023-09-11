Несколько слов о военно-почтовых голубях

История пернатых связных, которые спасали сотни жизней, обеспечивая связью воюющие подразделения и своевременно передавая нужную информацию.

Война — событие всегда ужасное и дурное. И нет прощения тем, кто войну развязывает, всё равно, под каким предлогом. К сожалению, в войне участвуют не только люди, но и животные — от собак, которых тренировали на роль подрывников танков, до дельфинов, которые должны были взрывать корабли; от кошек, которых приспосабливали в роли разведчиков, привешивая на них подслушивающие устройства и надеясь, что кот окажется поблизости от солдат противника, когда те вдруг начнут обсуждать важные вопросы, до лошадей — самых, наверно, несчастных животных с точки зрения участия в войне.

Не обошла война стороной и птиц — в первую очередь, голубей. Именно голуби, которых, надо признать, горожане недолюбливают — уж больно пачкотни от них много — имеют самую богатую историю воинской службы.

Известно (судя по дошедшим до нас рисункам), что голуби использовались в качестве связных ещё в Древнем Египте, где уже тысячи лет назад обратили внимание на инстинктивную способность голубей находить дорогу домой на больших расстояниях. А в наше время эра военно-почтовых голубей началась с осады Парижа во во время франко-прусской войны 1870, когда только пернатые обеспечивали бесперебойную связь между осаждёнными и внешним миром.

Затем люди стали разводить и выводить особых голубей — быстрых, способных замечательно ориентироваться на местности и не отвлекающихся на незначительные события.

Во время Первой мировой войны голуби-связные использовались по обе стороны фронта благодаря их способности надёжно передавать информацию о ходе боевых действий, так как телефонная и телеграфная связь была очень несовершенна, а радио в войсках практически не существовало.

Несмотря на то, что к началу Второй мировой радиосвязь была гораздо более совершенной, все же бывали случаи, когда технология не помогала, и единственным решением было прикрепить донесение к голубю и отправить по назначению. Во время той войны иногда усилия одной птицы спасали жизни сотен солдат: Один из таких случаев имел место в Италии в 1943 году, когда американский голубь по кличке G.I. Joe был отправлен на авиабазу союзников как нельзя вовремя, чтобы отменить запланированную бомбардировку деревни, которую только что освободили британские войска. Радиостанция была разбита, но, к счастью, у солдат был почтовый голубь, который знал, что его голубятня находится на нужной людям авиабазе.

В том же году голуби White Vision, Winkie и Tyke стали первыми голубями, награждёнными медалью Дикина (Dickin), учреждённой Ассоциацией помощи животным и вручаемой тем за выдающиеся достижения в военное время. Всего этой медалью были награждены 32 голубя, тогда как только 18 собак, три лошади и всего лишь один кот были удостоены этой награды (вот про кота интересно — дискриминация или же коты — отъявленные пацифисты и отказывались служить в вооуржённых силах?)