Каковы перспективы канадского рынка жилья этой осенью?

Проблемы с запасами и процентные ставки окажут значительное влияние на рыночную активность во второй половине 2023 года, сообщает RE/MAX.

Проблемы с запасами и процентные ставки окажут значительное влияние на рыночную активность во второй половине 2023 года, сообщает RE/MAX.

По данным RE/MAX, напряженность на канадском рынке недвижимости, вероятно, немного снизится этой осенью, при этом средние цены продажи по всем классам жилых активов, как ожидается, останутся на прежнем уровне.

Основной движущей силой замедления станут постоянные проблемы с количеством недвижимости на рынке и скачки процентных ставок, при этом процентная ставка Банка Канады находится на многолетнем максимуме.

Последний фактор особенно важен, поскольку молодые канадцы, которые сейчас составляют значительную долю покупателей, с большей вероятностью будут полагаться на объявления Банка Канады о процентных ставках, чтобы определить наилучшее время для выхода на рынок жилья (47% представителей поколения Z и 52% миллениалов), согласно недавнему исследованию. Исследование Леджера по заказу RE/MAX.

“Если падение рынка является ранним показателем активности в 2024 году, мы можем увидеть очень активный первый квартал, поскольку покупатели и продавцы воспользуются снижением цен в начале следующего года”, – сказал Кристофер Александер, президент RE/MAX Canada.

Опрос Leger также показал, что нехватка доступного жилья вынуждает 55% представителей поколения Z и 49% миллениалов менять свои жилищные планы.

“Канадский рынок жилья исторически приносил домовладельцам большую прибыль и надежную финансовую безопасность”, – сказал Элтон Эш, исполнительный вице-президент RE/MAX Canada.

“Мы верим в долгосрочное здоровье канадского рынка жилья, но для того, чтобы защитить его, нам необходимо признать и решить проблему нехватки жилья в каждом городе и микрорайоне по всей стране”.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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