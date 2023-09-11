По улицам португальской Анадии разились реки вина из-за аварии на заводе

По улицам Анадии полились красные реки. Оказалось, что 10 сентября на заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с красным вином. Об этом По улицам Анадии полились красные реки. Оказалось, что 10 сентября на заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с красным вином. Об этом сообщает португальский портал SAPO.

По улицам Анадии полились красные реки. Оказалось, что 10 сентября на заводе Destilaria Levira взорвались два резервуара с красным вином. Об этом сообщает португальский портал SAPO.

Городским службам Анадии удалось убрать большую часть вина с улиц и доставить его на очистные сооружения. Большие опасения вызывало то, что алкоголь мог попасть в реку Сертима, что привело бы к экологической катастрофе.

Причины взрыва на заводе пока не установлены. Однако компания уже взяла на себя ответственность за ущерб, причиненный местным жителям. «Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений», — говорится в заявлении Destilaria Levira.

Предполагается, что экологической катастрофы все же удастся избежать. Коммунальные службы Анадии уже убрали разлившийся алкоголь, а сотрудники завода очистили пострадавшие объекты. Отмечается, что все уборочные работы спонсировались руководством компании, на заводе которой произошло происшествие. К настоящему моменту экономический ущерб, нанесенный городу и предприятию, не подсчитан. Причины аварии также остаются неизвестными.