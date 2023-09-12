Национальное собрание Квебека перейдет на электронное голосование

Электронная система голосования будет использоваться вместо традиционного поименного голосования в Национальном собрании Квебека.

Электронная система голосования будет использоваться вместо традиционного поименного голосования в Национальном собрании Квебека.

До этого в парламенте провинции практиковалось поименное голосование, причем депутатов вызывали по очереди. Изменения были согласованы партиями, входящими в законодательный орган провинции.

Новая система будет отражать результаты голосования по каждому депутату в режиме реального времени. При этом подчеркивается, что виртуальные голосования будут исключены: депутаты должны голосовать только находясь на своем месте в Собрании.

Пресс-секретарь Национальной ассамблеи Беатрис Закари пояснила, что результаты голосования по каждому депутату будут публиковаться на веб-сайте Национального собрания.

Отметим, что в настоящее время в Национальном собрании Квебека избираются 125 депутатов.