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Новости Национальное собрание Квебека перейдет на электронное голосование
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Флаг Квебека на Places des Arts. Фотография Жака Надо, газета Лё Девуар.

Национальное собрание Квебека перейдет на электронное голосование

Виктория Христова Сен 12, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи Национальное собрание Квебека перейдет на электронное голосование отключены 34 Просмотров

Электронная система голосования будет использоваться вместо традиционного поименного голосования в Национальном собрании Квебека.

Электронная система голосования будет использоваться вместо традиционного поименного голосования в Национальном собрании Квебека.

До этого в парламенте провинции практиковалось поименное голосование, причем депутатов вызывали по очереди. Изменения были согласованы партиями, входящими в законодательный орган провинции.

Новая система будет отражать результаты голосования по каждому депутату в режиме реального времени. При этом подчеркивается, что виртуальные голосования будут исключены: депутаты должны голосовать только находясь на своем месте в Собрании.

Пресс-секретарь Национальной ассамблеи Беатрис Закари пояснила, что результаты голосования по каждому депутату будут публиковаться на веб-сайте Национального собрания.

Отметим, что в настоящее время в Национальном собрании Квебека избираются 125 депутатов.

 

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