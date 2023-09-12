Борцы за климат стали главной угрозой мировому сельскому хозяйству

Трехлетняя засуха в Южной Америке, сильнейшая за 400 лет засуха в Европе в 2022 году, продолжившаяся в 2023 году, а также ливни с подтоплениями не привели к голоду, как прогнозировали многочисленные предсказатели.

Трехлетняя засуха в Южной Америке, сильнейшая за 400 лет засуха в Европе в 2022 году, продолжившаяся в 2023 году, а также ливни с подтоплениями не привели к голоду, как прогнозировали многочисленные предсказатели. Изменения климата на планете имеют место, но они не столь катастрофичны и уже не пошли по сценарию, озвученному политиком из США Альбертом Гором в фильме «Неудобная правда» 2006 года.

Накопившаяся статистика и появившиеся технические средства обработки позволили обнаружить циклические макропроцессы в климате Земли. Одними из ключевых явлений оказались связанные между собой Ла-Нинья и Эль-Ниньо.

Явление Ла-Нинья, господствовавшее в Тихом океане с 2020 по 2023 год, сошло на нет в марте. В июне метеорологи из США отметили возникновение явления Эль-Ниньо.

Ла-Нинья несет влажный воздух от берегов Южной Америки на запад, к Австралии и Океании. Австралийские аграрии три года подряд получали рекордные урожаи пшеницы и рапса. Их аргентинские коллеги страдали от засухи. В 2022 году засуха в Арегнтине стала рекордной. Урожай пшеницы оказался в 1,5 раза ниже среднего многолетнего.

Явление Эль-Ниньо, начавшееся в июне 2023 года, несет влагу в противоположном направлении, в сторону Южной Америки. Эти два явления наибольшее влияние оказывают на погоду Австралии, Чили и Аргентины.

2023 год оказался годом контрастов. Восток Канады весной страдал от ливней. Летом в центральной части начались небывалые лесные пожары. Сгорело более 13 млн га леса. В США сходная картина. На исходе засушливого лета на Калифорнию обрушились ливни. В Канаде и США урожай зерновых ожидается ниже средних многолетних значений.

Фермеры канадской провинции Саскачеван сообщают, что после семи лет засухи они находятся «в режиме выживания». Следует отметить, что в Канаде нет государственной программы борьбы с засухой, создания лесополос для снегозадержания. Конкурс на разработку программы сохранения влаги был объявлен только в 2022 году. Но даже если будет предложено эффективное решение, то его воплощение потребует много времени.

Президент США Джозеф Байден назвал глобальное потепление «единственной экзистенциальной угрозой». Деятельность человека в научном и общественном сознании на западе считается основной причиной глобального потепления. Ситуация напоминает времена пандемии, когда всякий сомневающийся в эффективности принимаемых мер подвергался остракизму.