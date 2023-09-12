В канадской тюрьме для заключенных сделают пункт приема наркотиков

Пункт приема наркотиков должен появиться в тюрьме Кингстона, провинция Онтарио, сообщила Исправительная служба Канады (CSC).

Пункт приема наркотиков должен появиться в тюрьме Кингстона, провинция Онтарио, сообщила Исправительная служба Канады (CSC).

Это уже третий подобный пункт в Канаде и первый в Онтарио. Заключенные смогут употреблять наркотики под присмотром медиков. Служба профилактики передозировок (OPS) будет размещена в тюремной больнице в двух комнатах, где заключенные смогут уединиться, чтобы употребить.

Отмечается, что это делается для предотвращения случаев передозировок и совместного использования шприцов, а также для профилактики распространения инфекционных заболеваний. При этом наркотики предоставляться не будут, то есть заключенные смогут употреблять только те наркотики, которые попали к ним в руки, естественно, незаконно.

В Союзе канадских сотрудников исправительных учреждений (UCCO) отметили двусмысленность такого решения.

«Мы должны держать наркотики подальше… Тем не менее, мы даем им место для [их употребления]», — заявил президент UCCO в Онтарио Крис Бухгольц. Он отметил, что профсоюз считает такой подход меньшим из зол по сравнению с текущим, при котором администрация обменивает шприцы заключенных, так как иглу шприца можно использовать как оружие.

Отмечается, что в 2022-2023 финансовом году в тюрьмах было зарегистрировано 23 случая передозировки или подозрения на передозировку наркотиками. В текущем году таких случаев насчитывается 17. Ни один из них не закончился смертельным исходом.

Отмечается, что вариант OPC критикуется правозащитниками, так как в этом случае администрация будет знать тех, кто употребляет наркотики, а заключенные могут не хотеть этого раскрывать.

Напомним, в Британской Колумбии легализовали прием «тяжелых» наркотиков: теперь за их употребление не преследуют.