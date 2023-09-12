Канадская делегация все еще не может покинуть Индию после саммита G20

Запасной самолет из Индии для премьер-министра Канады Джастина Трюдо не стал спасением для застрявших в Дели после саммита G20.

Запасной самолет из Индии для премьер-министра Канады Джастина Трюдо не стал спасением для застрявших в Дели после саммита G20.

Вылет Трюдо из Индии может быть отложен после того, как запасной самолет, который направлялся в Дели, чтобы доставить его домой, был перенаправлен в Лондон.

Джастин Трюдо прибыл в Индию в пятницу для участия в саммите G20. Трюдо, его сын Ксавье и канадская делегация были вынуждены продлить свое пребывание в Дели после того, как в их самолете произошел технический сбой.

Они должны были покинуть Индию в воскресенье вечером.

«Канадские вооруженные силы продолжают прилагать все усилия, чтобы доставить канадскую делегацию домой. Их последние данные показывают, что их скорейший возможный вылет состоится во вторник ближе к вечеру. Ситуация остается нестабильной», — говорится в заявлении офиса Трюдо.

На самой же G20 наметился ряд интересных моментов. В мире не существует никого хуже Трампа, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с американским президентом Джо Байденом на полях встречи «Большой двадцатки» в Индии. А президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пригласит на саммит G20, который пройдет в 2024 году в Бразилии, ее президент Луис Инасиу Лула да Силва 11 сентября на пресс-конференции.

Еще одним вопросом, обсуждение которого может состояться на предстоящем саммите, да Силва назвал реформирование международных институтов. В частности он заявил, что хотел бы обсудить постоянное членство в Совете Безопасности ООН.