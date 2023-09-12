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Новости В Мире Канадская делегация все еще не может покинуть Индию после саммита G20
Canadian Prime Minister Justin Trudeau speaks with the media following the G20 Leaders Summit in Hangzhou, China, Monday, September 5, 2016. THE CANADIAN PRESS/Adrian Wyld

Канадская делегация все еще не может покинуть Индию после саммита G20

Виктория Христова Сен 12, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Канадская делегация все еще не может покинуть Индию после саммита G20 отключены 45 Просмотров

Запасной самолет из Индии для премьер-министра Канады Джастина Трюдо не стал спасением для застрявших в Дели после саммита G20.

Запасной самолет из Индии для премьер-министра Канады Джастина Трюдо не стал спасением для застрявших в Дели после саммита G20.

Вылет Трюдо из Индии может быть отложен после того, как запасной самолет, который направлялся в Дели, чтобы доставить его домой, был перенаправлен в Лондон.

Джастин Трюдо прибыл в Индию в пятницу для участия в саммите G20. Трюдо, его сын Ксавье и канадская делегация были вынуждены продлить свое пребывание в Дели после того, как в их самолете произошел технический сбой.

Они должны были покинуть Индию в воскресенье вечером.

«Канадские вооруженные силы продолжают прилагать все усилия, чтобы доставить канадскую делегацию домой. Их последние данные показывают, что их скорейший возможный вылет состоится во вторник ближе к вечеру. Ситуация остается нестабильной», — говорится в заявлении офиса Трюдо.

На самой же G20 наметился ряд интересных моментов. В мире не существует никого хуже Трампа, заявил президент Аргентины Альберто Фернандес в разговоре с американским президентом Джо Байденом на полях встречи «Большой двадцатки» в Индии. А президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина пригласит на саммит G20, который пройдет в 2024 году в Бразилии, ее президент Луис Инасиу Лула да Силва 11 сентября на пресс-конференции.

Еще одним вопросом, обсуждение которого может состояться на предстоящем саммите, да Силва назвал реформирование международных институтов. В частности он заявил, что хотел бы обсудить постоянное членство в Совете Безопасности ООН.

 

 

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