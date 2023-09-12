Власти Канады пообещали возвратить в пощаженный огнем город бездомных

Вернуть бездомных, живших в эвакуированном от лесных пожаров городе Йеллоунайф, пообещали канадские власти.

Вернуть бездомных, живших в эвакуированном от лесных пожаров городе Йеллоунайф, пообещали канадские власти.

Жителей города эвакуировали 18 августа и разрешили вернуться в свои дома после того, как опасность миновала. Среди эвакуированных были и около 300 человек, которые сообщили, что у них нет дома.

Исполнительный директор Армии спасения Йеллоунайфа Тони Брушетт сообщил, что в приютах в местах эвакуации каждую ночь спят около 100 бездомных из Йеллоунайфа. Он отметил, что имеются сложности в поиске всех таких людей. Подтвердил это и руководитель программы Армии спасения Йеллоунайфа Дерек Плучински.

«Когда их разогнали из Йеллоунайфа, они сели в самолет и разлетелись по разным местам. И из-за законов о неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности и так далее, очень трудно найти людей или даже получить подтверждение их местонахождения в определенных случаях», — посетовал он, добавив, что не у всех бездомных есть работающий мобильный телефон. При этом Плучински заверил, что бездомные из Йеллоунайфа, с которыми он говорил, очень хотят вернуться в родные места.

Напомним, канадский Йеллоунайф практически не пострадал от лесных пожаров, бушевавших вокруг города.