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Новости Власти Канады пообещали возвратить в пощаженный огнем город бездомных
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Пожар - страшное бедствие.

Власти Канады пообещали возвратить в пощаженный огнем город бездомных

Виктория Христова Сен 12, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Власти Канады пообещали возвратить в пощаженный огнем город бездомных отключены 42 Просмотров

Вернуть бездомных, живших в эвакуированном от лесных пожаров городе Йеллоунайф, пообещали канадские власти.

Вернуть бездомных, живших в эвакуированном от лесных пожаров городе Йеллоунайф, пообещали канадские власти.

Жителей города эвакуировали 18 августа и разрешили вернуться в свои дома после того, как опасность миновала. Среди эвакуированных были и около 300 человек, которые сообщили, что у них нет дома.

Исполнительный директор Армии спасения Йеллоунайфа Тони Брушетт сообщил, что в приютах в местах эвакуации каждую ночь спят около 100 бездомных из Йеллоунайфа. Он отметил, что имеются сложности в поиске всех таких людей. Подтвердил это и руководитель программы Армии спасения Йеллоунайфа Дерек Плучински.

«Когда их разогнали из Йеллоунайфа, они сели в самолет и разлетелись по разным местам. И из-за законов о неприкосновенности частной жизни, конфиденциальности и так далее, очень трудно найти людей или даже получить подтверждение их местонахождения в определенных случаях», — посетовал он, добавив, что не у всех бездомных есть работающий мобильный телефон. При этом Плучински заверил, что бездомные из Йеллоунайфа, с которыми он говорил, очень хотят вернуться в родные места.

Напомним, канадский Йеллоунайф практически не пострадал от лесных пожаров, бушевавших вокруг города.

 

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