Рынок недвижимости в стабильной зоне

Несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам и инфляцию, количество сделок с недвижимостью в августе выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в районе Большого Монреаля. Август-всегда непиковый период в сфере недвижимости. Хотя август 2023 года не стал исключением, он показал лучшие результаты, чем август 2022 года, поскольку влияние последовательных повышений процентных ставок ощущалось на рынке Квебека, объясняет APCIQ.

Несмотря на высокие ставки по ипотечным кредитам и инфляцию, количество сделок с недвижимостью в августе выросло на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в районе Большого Монреаля. Август-всегда непиковый период в сфере недвижимости. Хотя август 2023 года не стал исключением, он показал лучшие результаты, чем август 2022 года, поскольку влияние последовательных повышений процентных ставок ощущалось на рынке Квебека, объясняет APCIQ.

Хотя средний рост продаж жилой недвижимости в районе Большого Монреаля составляет 4 %, продажи на этой территории растут неодинаково. Например, на Северном берегу Монреаля продажи упали на 12%, в то время как на острове Монреаль продажи выросли на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего несколько месяцев назад, в апреле прошлого года, остров Монреаль не имел рейтинга среди покупателей с падением продаж на 30 %.

В Лавале (0 %) и на Южном берегу Монреаля (1%) изменений не наблюдалось. Покупатели переехали в более отдаленные пригороды. Продажи в Водрей-Суланже и Сен-Жан-сюр-Ришелье выросли на 8% и 10%.

что касается провинции в целом, то рост составил 2 %.

Однако сроки продажи стали длиннее и больше не имеют ничего общего с безумием, наблюдавшимся во время пандемии. Кондоминиумы продаются в среднем за 55 дней вместо 39, а дома на одну семью-за 49 дней вместо 31. Что касается небольших доходных объектов недвижимости, то для заключения сделки требовалось в среднем 69 дней, что на 22 дня больше, чем за тот же период прошлого года.

Потребители смогут рассчитывать на увеличение числа зарегистрированных объектов на 14% в августе 2023 года, когда будет выставлено на продажу 32 073 объекта недвижимости. Снижение уровня запасов было проблемой, которую эксперты часто упоминали для объяснения стремительного роста цен. Если в августе 2022 года на продажу выставлялось 29 116 объектов недвижимости, то в 2021 году на Centris было размещено только 24 733 объекта недвижимости.

Чтобы понять масштабы проблемы с запасами, необходимо взглянуть на уровень августа 2019 года, когда было выставлено на продажу 54 237 объектов недвижимости, или на 61 764 объекта недвижимости в августе 2018 года, когда у покупателей было значительно больше выбора.

Провинция, похоже, прошла зону сильной ценовой турбулентности, по крайней мере, на данный момент. По данным APCIQ, цены остаются на уровне, близком к максимуму 2022 года.

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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