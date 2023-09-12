Несостоявшаяся гастроль и состоявшийся позор “Ленкома”

Через несколько дней под влиянием давления общественности продюсер Гади Орон сообщил, что спектакль «Поминальная молитва» отменен до лучших времен. Перенесен «на шесть часов вечера после войны», как он выразился.
И казалось бы, на этом стоило бы поставить жирную точку. Но администрация театра решила иначе. Представители оной прокомментировали отмену гастролей в Израиле в открытом письме, опубликованном в главной “Российской газете”. В нем, опустившись до совершенно недопустимого учреждению культуры лексикону, они не только объяснили свое решение, но попутно освистали всех тех израильтян, кто был не рад приезду коллектива в свою страну. Освистали, не выбирая выражений и сравнений, зацепив при этом Солженицына и Бродского, бандеровщину и Холокост, который почему-то был взят авторами письма в кавычки.
Самое удивительное, что авторы опуса, видимо из чувства неограниченной скромности, постеснялись указать свои фамилии в конце сего абсолютно позорного, хамского, циничного и развязно оформленного послания, а вместо это лаконично подписались «Коллектив театра», тем самым опорочив тех артистов и работников театра, которые были даже не в курсе данного экзерсиса.
Народная артистка России Александра Захарова в комментарии изданию “Собеседник” объяснила сложившуюся ситуацию весьма четко и ясно:
«Я бы заметила, что нынешняя «Поминальная молитва» – вовсе не постановка Марка Захарова. Этот спектакль ставил актер Александр Лазарев, пытаясь копировать шедевр отца. Насколько это получилось – не буду судить. Все решения в театре теперь принимает директор Варшавер. Я не знаю, кто именно писал это письмо – возможно, завлит Горюнова, но все написанное в любом случае согласовано с директором. Я не уверена, что спрашивали мнение всех артистов, и думаю, что не все бы его подписали», – прокомментировала она.
Таким образом, дирекция «Ленкома» обманула израильтян дважды: пытаясь привезти им совершенно незахаровский спектакль, и выдавая свое частное и очень оскорбительное мнение за мнение коллектива театра, насчитывающего более сотни сотрудников. Видимо, для дирекции театра такой стиль работы и поведения приемлем и удобоварим, но в нашим зрительских глазах это вызывает отвращение.
Гастроли «Ленкома» отменены. Но страсти в сетях продолжают бурлить. И виной тому – то самое письмо, которое уже разобрано на цитаты. Цитаты уровня шпаны и босяков. Ну, собственно, каков поп и попадья… Возникает вопрос: как директор, позволяющий или участвующий в написании подобного “шедевра”, руководит театром? С какой лёгкостью он подставляет под удар весь коллектив! На своём ли он месте? И неужели он не понимает, что выставляя такие заявления в открытый доступ, он опозорил прежде всего того, кто создал театр, в котором он теперь командует – великого режиссера Марка Захарова? А если понимает, то это уже нацеленное вредительство! Причем, вредительство не просто театру, что было бы и так немало, а собственной стране, что куда более масштабно.