Иммиграция с Александрой Мельниковой. Спонсорство родителей 2023 – ЖДИТЕ ПРИГЛАШЕНИЯ! Но, приглашать снова будут тех, кто заполнил заявку на спонсорство своих родителей в далеком 2020 году…

Приглашения будут рассылаться в течение 2 недель с 10 октября по 23 октября. Всего запланировано принять к рассмотрению 15 тысяч аппликантов (семей), но, обратите внимание, что вышлют 24, 200 приглашений. Министерство всегда высылает больше приглашений, чем запланировано, так как не все приглашенные будут подаваться на ПМЖ.

Ну а теперь, а самом интересном – ЧЕМ ЭТОТ ГОД ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ ЛОТЕРЕЙ?

Самое главное, с момента заполнения заявки прошло три года, а это очень много!

В связи с этим аппликантов этого года ожидает множество подводных камней…. Именно о них я бы хотела поговорить в этой статье.

Обычно, с момента заявки до момента приглашения проходит несколько месяцев и по этой причине нижеуказанных проблем почти никогда ранее не возникало.

Вы подали на спонсорство родителей пока были на ПМЖ статусе, а сейчас у вас уже гражданство. То же самое касается ПР-карточек или/и паспортов. За эти три года многие продлили ПР-карты или продлили свои паспорта (соответственно поменяли). В момент подачи заявки вы указываете номера этих документов и когда вам приходит приглашения вы должны обязательно прикладывать копии истекших документов вместе с новыми! За эти три года ваши родители развелись, хотя вы подавали запрос, когда они еще были вместе. Общее правило – теперь подается только главный заявитель (без разведенного супруга). Но, тут есть некоторые детали, которые желательно обсуждать со специалистом. Состав вашей семьи поменялся – например, у вас родились дети, вы женились или у ваших родителей родился ребенок (бывает и такое). В финансовый расчет берется нынешний состав семьи несмотря на то, что на момент заявки (2020 год) их еще не существовало. К тому же, в состав семьи входят даже те близкие родственники, которые в Канаду не едут (например, ваша мама едет в Канаду, ваш папа не хочет, с точки зрения финансовых обязательств состав спонсируемой семьи все равно 2 человека). Отдельный прикол (извините за сленг) происходит с супругами, которые разошлись, но развод еще не оформили, как со стороны спонсируемых родителей, так и со стороны спонсора. Если вы до сих пор не получили развод, ваш экс-супруг до сих пор считается вашим мужем с точки зрения спонсорства родителей . То есть он может помочь вам поднять ваш доход (чтобы спонсировать родителя), к тому же до сих пор входит в состав вашей семьи, если нам нужно знать общее количество человек для определения минимального финансового дохода для спонсирования. Но! Здесь есть интересные детали, которые могут поменять суть дела, по этой причине, если это ваша ситуация – обратитесь к специалисту. В пакете на спонсорство есть спонсор и его поручитель (супруг спонсора). За три года много воды утекло и часто поручитель появляется или наоборот уходит. Если дохода спонсора не хватает – то помогает доход поручителя. Но что делать, если вы недавно развелись, то есть потеряли поручителя. В этом случае – идите к специалисту! На момент подачи заявки вы проживали в Квебеке, а потом переехали в федеральную Канаду или наоборот. Как будут рассматриваться финансовые обязательства? По общим правилам применяется та провинция, где спонсор будет проживать на момент отправления пакета, но есть некоторые детали в размере требуемого финансового дохода. Один из родителей, к сожалению, умер, но даже в этом случае вы все равно можете сделать пакет на второго родителя.

Приглашаю вас также следить за нашим блогом по иммиграции на нашем сайте: www.skiimmigration.com, на моей странице в фейсбуке – SKI Immigration services, а также присоединиться к моему телеграмм каналу – skiimmigrationCanada.

Александра Мельникова, консультант по иммиграции в Канаду, с отдельными лицензиями на провинции Квебек, Саскачеван и Манитоба, а также отдельным правом предоставления услуг в апелляционном трибунале и трибунале по делам беженцев.

info@skiimmigration.com

438-878-7755