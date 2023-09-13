Любопытно, до какого маразма может дойти битва против “гендерной дискриминации”?

Борьба за равенство полов и против гендерной дискриминации продолжается – дирекция отдельных школ создаёт совместные туалеты для девочек и мальчиков. Министр образования против.

Министр просвещения Квебека Бернар Дренвиль считает, что общие туалеты, куда мальчики и девочки будут совместно (хотя в отдельные кабинки), всё же излишни. Или их время ещё не настало.

Дело в том, что некоторые школы уже с помпой объявили о ликвидации раздельных туалетов для учеников обоих полов (или сегодня этих полов уже около десятка?) и о замене их общими санитарными помещениями с кабинками. Как это нововведение призвано помочь в битве против гендернего неравенства и побороть дискриминацию по половому признаку, понять непродвинутому обычному человеку сложно, но активисты борьбы “за и против” достижением горды.

Министр заметил, что несложно представить себе реакцию мальчишек 12-15 лет при взгляде на девочку, которая задержалась в кабинке из-за определенных изменений в организме, которая стыдится ситуации и не знает, как быть. Можно быть увереным в том, что над девочкой будут подшучивать, отпускать не самые приличные замечания, да и подсматривать полезут… А когда в организме девочки наступят понятные изменения? Да о чём можно говорить? Вспомните себя в таком возрасте и всё поймёте… Посему дирекция тех школ (которых пока крайне мало – несознательных больше!), которые отменили раздельные туалеты, по мнению министра, ошибается. Впрочем, запрет на отмену раздельных туалетов министр на дал, хотя его представители связались с такими школами и вежливо попросили с нововведением не торопиться.

Министр, однако, выразил мнение, что борьба за “самоидентификацию в отношении пола” правильна, но как конкретно к вопросу подойти, министерство пока не решило. То есть, министерство просвещения не то, чтобы за общие туалеты, но и не то, чтобы против. Просто надо ещё подумать.

Мы, со своей стороны, рекомендуем ввести обязательные дни ношения юбок и бюстгальтеров для всех учащихся (например, по понедельникам) и брюк и маек-распашонок в другой день. А один день в неделю можно вообще без одежды приходить в школу. И все проблемы решаться. Вот все тогда и определятся с половой принадлежностью.

Маразм наше предложение? Маразм. Но не больший, чем отмена раздельных туалетов в школах и отказ министра сурово врезать активистам-директорам за маразматическую инициативу. Хотя, у всех нас в квартирах туалеты не раздельные, как правило. Может, в этом и есть сермяжная правда жизни?