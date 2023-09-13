И снова о погоде! Есть очередной рекорд – в США количество стихийных бедствий, нанесших огромный ущерб, рекордно

В США уже побит годовой рекорд по количеству стихийных бедствий, а до конца года ещё четыре месяца.

В США – рекордный год по количеству катастрофических природных явлений. Вряд ли Канада отстаёт от южных соседей. За первые восемь месяцев этого года – с января по конец августа, в США зарегистрированы 23 метеорологических явления, каждое из которых причинило экономический ущерб на сумму не менее миллиарда долларов США. Всего же эти 23 явления нанесли ущерб почти на 58 миллиардов долларов США.

Предыдущий год был гораздо хуже по сумме ущерба – она составила 165 миллиардов долларов, но общее количество катастрофических природных явлений было всего лишь 18 (только один ураган IAN нанёс ущерб на 112 миллиардов, отсюда такая цифра). Самыми “дорогим” годом стал 2017, когда два урагана, – Харви и Ирма, причинили ущерб на сумму более 387 миллиардов долларов.

Эти цифры были озвучены Американским агнетством наблюдения за океаном и атмосферными явлениями. Так как впереди ещё два месяца ураганов и торнадо, а затем ситуация улучшится не сильно, то окончательные итоги года будут ещё хуже.

Хотя экономический ущёрб пока в этом году не так уж велик, как в прошлом или в 2017, весьма тревожит тот факт, что количество природных явлений, наносящих крупный ущерб, всё растёт. И это главный и самый настораживающий результат. Уже никто не сомневается в том, климатические изменения стали реальностью. Можно спорить об их причине, о том, долговременны ли они или цикличны, но что мы вошли в период изменения климата, уже бесспорно. Именно поэтому верховный комиссар ООН Волкер Тюрк назвал происходящее “ужасом окружающей среды”. Что касается рецептов выхода из ситуации – тут положение посложнее – сокращать потребление природных ископаемых? Переходить на электричество? Отказываться от самолётов? Садиться за вёсла и ставить паруса на океанские суда? Тут уж, сколько стран, столько и мнений.