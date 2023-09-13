Животноводы Канады выступили против торговой сделки с Британией

Акцию против принятия Великобритании во «Всеобъемлющее и прогрессивное Транс-Тихоокеанское партнерство» (ТТП) запустили «Канадская ассоциация скотоводов», «Канадский совет по мясу» и «Национальная кормовая ассоциация».

Акцию против принятия Великобритании во «Всеобъемлющее и прогрессивное Транс-Тихоокеанское партнерство» (ТТП) запустили «Канадская ассоциация скотоводов», «Канадский совет по мясу» и «Национальная кормовая ассоциация».

«Скажите федеральному правительству, чтобы оно отказалось от плохой торговой сделки и пересмотрело условия ТТП с Соединенным Королевством. Торговые сделки имеют смысл только если они справедливы по отношению к канадцам», — сказано в совместном обращении к правительству Канады.

Кампания началась в июле, когда Канада и другие тихоокеанские страны приветствовали Великобританию в ТТП. На церемонии подписания в Новой Зеландии Великобритания стала 12-м участником торгового пакта, присоединившись к Канаде, Австралии, Брунее, Чили, Японии, Малайзии, Мексике, Новой Зеландии, Перу, Сингапуру и Вьетнаму.

Министр международной торговли Канады Мэри Ын поддержала присоединение Великобритании к ТТП, отметив, что Канада и Великобритания привержены «открытой, предсказуемой и инклюзивной» торговле. Канадские животноводы не разделяют этого мнения, заявив, что Великобритания не соблюдает стандарты соглашения о свободной торговле.

Главный вопрос в том, что Великобритания не признает безопасность канадских систем мясопереработки и производства продуктов питания. На этом основании британские власти запрещают импорт канадской говядины и свинины.

«Предлагаемое соглашение предусматривает, что Великобритания экспортирует свою мясную продукцию на сумму более $50 млн на канадский рынок, в то время как Канада в ответ поставить мясные продукты», — говорится в сообщении канадских производителей.

Правительство Канады пытается решить вопрос торговли торговля красным мясом в рамках двустороннего соглашения с Великобританией в рамках ТТП.

Канадские производители считают, что Великобритания препятствует импорту канадской говядины и свинины под влиянием британского фермерского лобби. «Я рада, что наше правительство продолжает соблюдать свои стандарты безопасности пищевых продуктов. Для нас это абсолютная красная линия. Продукты питания, произведенные с использованием методов, запрещенных у нас, например, использование гормонов и химическая промывка туш, не должны быть разрешены на нашем рынке», — заявила президент национального союза фермеров Великобритании Минетт Баттерс.

Канадские мясные компании заявляют, что абсурдна сама мысль, что в Великобритании существуют более высокие стандарты, поскольку канадская система безопасности пищевых продуктов «широко признана как ведущий набор стандартов в мире».