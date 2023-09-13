ОПЕК сохранила прогнозы роста мирового спроса на нефть на 2023 и 2024 годы

Спрос на нефть вырастет в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн баррелей, указали эксперты организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 12 сентября в сентябрьском докладе.

Спрос на нефть вырастет в 2023 году на 2,44 млн баррелей в сутки, а в 2024 году увеличится еще на 2,25 млн баррелей, указали эксперты организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) 12 сентября в сентябрьском докладе.

Те же оценки приводились в отчете за июль и за август.

В 2023 году в ОПЕК ожидают спрос 102,06 млн баррелей в сутки, а 2024 году — на уровне 104,31 млн баррелей.

Значительный рост спроса ожидается в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), куда входят США и страны Европы, а также, в частности — Турция, Израиль, Южная Корея, Япония, Канада, Колумбия, Коста-Рика и Новая Зеландия. Прогноз спроса в 2023 году в этих странах был повышен до 6,1 млн баррелей в сутки.

В то же время спрос в странах, не входящих в ОЭСР, ожидает рост на 2,3 б/с, до уровня 55,9 млн б/с. Здесь рост будет в значительной степени обусловлен восстановлением экономики Китая, что подстегнет потребность как в транспортном, так и в промышленном топливе.

По предварительным данным за июль, коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР были ниже, чем средние запасы за последние пять лет. При этом запасы нефти снизились, а нефтепродуктов — выросли.

Напомним, 12 сентября на Нью-Йоркской товарной бирже октябрьские фьючерсы нефти марки WTI с поставкой в октябре продавали по $89,2 за баррель, а с поставкой в ноябре — $92,3 за баррель.