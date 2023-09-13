В Канаде предложили учить чиновников использованию ИИ

Учить чиновников, как использовать производящий искусственный интеллект (ИИ) в работе, порекомендовал президент Альянса государственной службы Канады (PSAC) Крис Эйлвард.

Учить чиновников, как использовать производящий искусственный интеллект (ИИ) в работе, порекомендовал президент Альянса государственной службы Канады (PSAC) Крис Эйлвард.

Таким образом профсоюзный лидер отреагировал на известие о вводе новых правил по использованию ИИ для госслужащих.

«Мы рады, что правительство включило лучшие практики, направленные на смягчение этой ситуации, — написал он. — Правительство должно обеспечить соблюдение этих передовых практик, включая постоянное обучение пользователей, чтобы они могли выявлять предвзятый или дискриминационный контент, создаваемый ИИ».

Эйлвард подчеркнул, что ИИ должен использоваться для улучшений условий работы, а не для сокращения числа служащих.

Напомним, в правительстве Канады разработали правила для государственных служащих, использующих ИИ в качестве рабочего инструмента.

По словам Ананд, правительство будет следить за «ответственным использованием» таких инструментов, включая ChatGPT.

«Я скажу, что цель этих руководящих принципов — обеспечить ответственное использование производящего ИИ, и мы будем следить за тем, чтобы предвзятость не закрадывалась, если сотрудники пойдут по пути использования производящего ИИ», — заявила она.

Ананд добавила, что хотя наказаний за безответственное использование ИИ нет чиновники могут быть наказаны по другим законам, включая Закон о конфиденциальности и прочие.

В частности, отмечается, что чиновники должны оповещать граждан, что работают с такими инструментами, а также контент, который был создан с использованием ИИ. Гражданам также придется предоставлять объяснения принятия решений, если при этом использовался ИИ.

Правила являются предварительными и будут пополняться и уточняться по мере необходимости.