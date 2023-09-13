Франция приостановила продажи iPhone 12 из-за повышенного излучения

Регулирующие органы Франции обязали компанию Apple временно прекратить продажу iPhone 12 из-за превишения норм по электромагнитному излучению, 19 сентября об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на французское агентство, ответственное за контроль радиочастот (ANFR).

Регулирующие органы Франции обязали компанию Apple временно прекратить продажу iPhone 12 из-за превишения норм по электромагнитному излучению, 19 сентября об этом сообщает Франс Пресс со ссылкой на французское агентство, ответственное за контроль радиочастот (ANFR).

Сообщение указывает, что аккредитованные лаборатории обнаружили поглощение электромагнитной энергии организмом на уровне 5,74 Вт на килограмм, что превышает допустимый стандартный показатель в 4,0 Вт на килограмм.

ANFR также отметило, что по уже проданным телефонам Apple «необходимо в кратчайшие сроки предпринять корректирующие меры, чтобы они соответствовали требованиям».

В случае невыполнения данного требования, Apple придется изъять данные телефоны, подчеркнули в ANFR.

Линейка iPhone 12 стала большим успехом для Apple, поскольку за 7 месяцев компания продала 100 миллионов смартфонов. Однако iPhone 12 – не идеальный смартфон, и у него есть проблемы. Некоторые проблемы так и не решили спустя столько времени.

Когда iPhone 12 только вышел, многие жаловались на зелёный оттенок экрана. Apple подтвердила наличие проблемы и позже исправила её системным обновлением. Однако некоторые пользователи говорят, что время от времени экран на их iPhone 12 всё равно становится зеленоватым.

Многие владельцы iPhone 12, не купившие защитное стекло, жалуются, что экран их смартфона сильно царапается. Это многих удивляет, поскольку у iPhone 12 стекло Ceramic Shield, которое по идее должно быть самым прочным.

К сожалению, именно из-за этого дисплей и царапается так легко. Чтобы сделать стекло прочным, его нужно сделать мягче, т.е. и уязвимее для царапин.

Даже если заряжать iPhone 12 всю ночь, он может не зарядиться на 100%. Это не баг iOS и не проблема iPhone 12. Это функция оптимизированной зарядки. Эта функция оптимизирует зарядку для того, чтобы продлить жизнь аккумулятора. iPhone 12 максимально быстро заряжается на 80%, а потом добирает остаток в зависимости от того, как вы пользуетесь смартфоном.

У линейки iPhone 12 камеры с расширенной диафрагмой, благодаря чему съёмка в плохом освещении стала лучше. В целом улучшилось качество фотографий и видео. Однако многие владельцы iPhone 12 замечают много солнечных бликов на фотографиях.

Эта проблема не нова, на предыдущих поколениях iPhone она тоже есть. Однако на iPhone 12 блики попадают на фото особенно часто, и это никак не исправить.