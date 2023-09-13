Ученые из Канады нашли новый способ лечения большинства форм глиобластомы

Ученые нашли новый способ лечения большинства форм глиобластомы. Речь о белковой терапии. Авторами разработки стали специалисты из Канады, говорится в материале, опубликованном Детским госпиталем Университета Торонто.

Ученые нашли новый способ лечения большинства форм глиобластомы. Речь о белковой терапии. Авторами разработки стали специалисты из Канады, говорится в материале, опубликованном Детским госпиталем Университета Торонто.

Ученые исследовали клетки глиобластомы и обнаружили два белка, которые присутствуют только в раковых клетках этого типа. Они выяснили, что взаимодействие двух найденных белков друг с другом вызывает быстрый рост и размножение опухолевых клеток. Исследователи создали искусственный пептид, который успешно предотвращает взаимодействие этих белков, а также замедляет рост опухоли и ограничивает распространение раковых клеток на окружающие ткани. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Cancer.

Глиобластома — это агрессивный вид рака мозга, который образуется из клеток глии — вспомогательной ткани мозга. Этот вид рака быстро растет и проникает в здоровые ткани, из-за чего его трудно лечить. При борьбе с этим заболеванием врачи обычно применяют химиотерапию с использованием препарата темозоломида. Темозоломид — это препарат, который вводится в организм пациента и действует на раковые клетки, препятствуя их делению и росту. Однако со временем некоторые раковые клетки могут стать устойчивыми к действию темозоломида, что делает его неэффективным в борьбе с опухолью. Это серьезная проблема, которая ограничивает возможности лечения глиобластомы. В новом исследовании ученые попытались усовершенствовать современные методы терапии глиобластомы.

Исследование началось, когда ученые обнаружили взаимодействие двух белков EAG2 и Kvβ2, которых много в клетках глиобластомы. Они выяснили, что эти белки создают комплекс калиевых каналов, который играет важную роль в развитии раковых клеток. Интересно, что данный комплекс образуется только в клетках глиобластомы, а не в здоровых клетках. Используя полученные результаты, ученые решили исследовать это взаимодействие как потенциальную мишень для новой терапии против глиобластомы. Они выяснили, что взаимодействие EAG2-Kvβ2 необходимо для связи нейронов с клетками глиобластомы. Это способствует росту опухоли и устойчивости к химиотерапии. Исследователи создали искусственный пептид, который предотвращает взаимодействие этих белков.

Ученые обнаружили, что разработанное соединение замедляет рост опухоли и ограничивает распространение раковых клеток на окружающие ткани. В ходе доклинических испытаний пептид оказался эффективен против всех подтипов глиобластомы. Одной из важных особенностей разработанного соединения стала его эффективность даже против раковых клеток, которые обрели устойчивость к традиционной химиотерапии с использованием темозоломида. Кроме того, исследователи не наблюдали никаких побочных эффектов, вероятно, благодаря тому, что взаимодействие EAG2-Kvβ2 присутствует только в раковых клетках.

Эти результаты открывают новые перспективы для разработки инновационных методов лечения глиобластомы и могут привести к созданию нового препарата, который будет эффективным даже в случаях, когда традиционные методы лечения становятся неэффективными. Дальнейшие исследования и клинические испытания позволят более подробно изучить потенциал нового пептида и его применение в клинической практике.