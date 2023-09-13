«Я влюбилась в этот город»: Ирина Старшенбаум вышла на красную дорожку с голливудским актером в Торонто

31-летняя артистка стала гостьей 48-го фестиваля TIFF в Торонто. Ирина представила публике британский триллер Shoshana, в котором исполнила одну из ролей. Звезда фильма «Притяжение» составила стильный образ для выхода на красную дорожку.

31-летняя артистка стала гостьей 48-го фестиваля TIFF в Торонто. Ирина представила публике британский триллер Shoshana, в котором исполнила одну из ролей. Звезда фильма «Притяжение» составила стильный образ для выхода на красную дорожку.

Старшенбаум уложила голливудские локоны и нанесла легкий макияж со стрелками, румянами и блеском для губ персикового цвета. Ирина облачилась в терракотовый твидовый брючный костюм. Актриса сочетала его с лаковыми босоножками на платформе. Старшенбаум пришла на мероприятие вместе с британскими актерами — Дугласом Бутом и Аури Элби. Первый получил широкую известность в Голливуде благодаря ролям в фильмах «Ромео и Джульетта» и «Ной», а второй сыграл в изральской ленте «Хорошие намерения». Ирина позировала для совместных кадров с партнерами. Все трое обнялись и улыбнулись перед объективами фотографов.

Актриса призналась, что испытывает невероятные эмоции. «Нам было очень весело. Горжусь тем, что участвую в фильме Майкла Уинтерботта, и для меня огромная честь представить его здесь, в Канаде. Люблю всех этих прекрасных людей, которые проделали такую замечательную работу. Я влюбилась в этот город. Торонто, я вернусь», — написала Ирина.

Старшенбаум вызвала ажиотаж среди российских актеров своими снимками с красной дорожки. «Ир, ну вообще!» — высказался Максим Виторган. «Ира – любовь», — написала Екатерина Варнава. «Поздравляю тебя!» — присоединилась Юлия Топольницкая. «Какой кайф! Поздравляю тебя», — добавил Тимур Родригез.

События картины разворачиваются в Тель-Авиве 1930-х годов, в разгар арабо-израильского конфликта. Том Уилкин (Дуглас Бут) — высокопоставленный офицер британской полиции, чья работа заключается в поддержании интересов Короны и сохранении статус-кво, охотится за харизматичным поэтом и радикалом Авраамом Штерном. Когда он влюбляется в его жену Шошану, дело принимает еще более серьезный оборот.