Проект в области недвижимости для борьбы с бездомностью

К концу осени более ста человек, оказавшихся бездомными или подверженных риску бездомности, найдут постоянное убежище в новом здании в центре Монреаля. Представители прессы посетили строительную площадку самого крупного проекта в сфере недвижимости, посвященного борьбе с бездомностью в Квебеке.

К концу осени более ста человек, оказавшихся бездомными или подверженных риску бездомности, найдут постоянное убежище в новом здании в центре Монреаля. Представители прессы посетили строительную площадку самого крупного проекта в сфере недвижимости, посвященного борьбе с бездомностью в Квебеке.

Расположенный недалеко от Университета Квебека в Монреале, на небольшой улочке, спрятанной между улицей Сент-Катрин и бульваром Рене-Левеск, отель Christin поражает яркостью среди серости окружающих зданий. Облицованное кирпичом теплых тонов, здание привносит в этот строящийся сектор жизнерадостность, напоминающую то, что оно намерено проецировать на жизнь тех, кто в скором времени займет его.

Цвет-это фирменный знак ателье Big City, архитектурной фирмы, уполномоченной Монреальской корпорацией жилищного строительства и развития (SHDM) на проектирование здания. Решив заняться реализацией проектов в сфере недвижимости для бездомных, эта парамуниципальная компания, которая не получает никакого финансирования от города Монреаль, сделала ставку на архитектурное качество.

« Архитектура важна для всех», – добавляет Энн Кормье, архитектор, ответственный за проект. Она также является профессором Школы архитектуры Монреальского университета, и ее исследовательская работа и преподавание в основном посвящены городскому и социальному жилью в городских центрах. Для будущей клиентуры она хотела спроектировать светлые и приятные пространства, несмотря на ограниченность пространства.

Выбор, который окажет реальное влияние на жителей, считает генеральный директор Home Bonneau, партнера проекта. « Если мы хотим избавиться от бездомности, достичь стабильности в жилищной сфере, социальной реинтеграции, для этого нужны интересные места», – говорит Фиона Кросслинг.

По мнению архитектора Анны Кормье, присутствие здания в городе также имеет значение. « Нет причин, по которым здания должны быть уродливыми. Это никому не приносит пользы. Архитектура постоянно присутствует в городе и остается в нем надолго” »

Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

Работаю в одной из самых больших риелторских компаний Vendirect inc., владею русским, английским и французским языками.

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